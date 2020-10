Bei IHK Gießen-Friedberg viele Gründer "ins Laufen" gebracht

Beate Hammerla. Foto: Czernek

GIESSEN/FRIEDBERG - Die Gespräche und das Miteinander mit den Kollegen vermisst Beate Hammerla am meisten. Seit September genießt sie nämlich ihren Ruhestand, davor hat die studierte Sozialwissenschaftlerin 17 Jahre bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Gießen-Friedberg den Bereich Existenzgründung, Unternehmensförderung, Innovation und Umwelt geleitet. "Authentisch bleiben", das war ihr berufliches Credo, an dem die gebürtige Korbacherin auch ihren Führungsstil orientierte. Und sie macht deutlich: "Erfolgreich ist man dort, wo man seine Persönlichkeit entfalten kann."

Ihr beruflicher Werdegang begann in den 1970ern mit dem Studium in Göttingen. Einer ihrer Kommilitonen war der Grünen-Politiker Jürgen Trittin. Die Zeit war geprägt von einer Aufbruchstimmung in der Frauenbewegung. Und so begründete Hammerla das Frauenhaus in der niedersächsischen Stadt mit und baute später die Koordinierungsstelle für Frauenförderung in der Privatwirtschaft auf. Dabei handelte es sich um ein Modellprojekt mit damals fünf Standorten. Schließlich wechselte sie als Leiterin in die Wirtschaftsförderung des Landkreises Göttingen. Im Jahr 2003 sah sie den Moment für eine Neuorientierung gekommen. "Ich war 47 und sagte mir: Wenn ich noch einmal Karriere machen will, ist jetzt der richtige Zeitpunkt", erzählt sie im Interview mit dieser Zeitung. Und gleich am Anfang ihrer Tätigkeit bei der IHK warteten viel Arbeit und Herausforderungen. Denn es galt nicht nur, ihren Geschäftsbereich zu optimieren, sondern auch das Regionalmanagement Mittelhessen unter ihrer und Matthias Leders Führung zu etablieren. Es musste Personal eingestellt und die inhaltliche Ausrichtung definiert werden. Vor allem wurden auf Betreiben von Beate Hammerla technologische Themen wie Photonik, Nanotechnologie und Medizintechnik aufgegriffen. Stolz ist sie noch heute darauf, für die Medizintechnik Fördermittel in Höhe von rund zehn Millionen Euro in die Region geholt zu haben. "Davon profitieren ganz viel kleine Unternehmen, die hier ansässig sind." Das Regionalmanagement verselbstständigte sich nach etlichen Jahren und firmierte zur GmbH um.

Ein wichtiges Anliegen war ihr die Zuständigkeit für Existenzgründungen. Etwa 1000 Gründungsinteressierte werden jährlich beraten. "Da ist es schön zu sehen, wenn ein Unternehmen ins Laufen kommt und sich auf dem Markt behaupten kann." Insgesamt sei die Zahl der Existenzgründungen in den vergangenen Jahren aufgrund der guten Konjunkturlage etwas zurückgegangen. So seien die sogenannten "Not"-Gründungen gegenüber denen mit einer innovativen Idee etwas weniger geworden.

Um die Gründungslandschaft in Mittelhessen zu verbessern, initiierte Beate Hammerla die "Gründungsinitiative Mittelhessen" - ein Netzwerk aller relevanten Beratungseinrichtungen, zum Beispiel der kommunalen Wirtschaftsförderer, der Hochschulen und der Kammern. Für diese Arbeit warb sie ebenfalls knapp eine halbe Millionen Euro ein.

Tanzen, Malen, Spanisch lernen

Ein weiteres erfolgreiches Projekt, das von ihr ins Leben gerufen wurde, ist der fast 300 Frauen starke "Arbeitskreis Unternehmerinnen" (AKU) - trotz anfänglicher Skepsis und Zweifel. Denn Hammerla fragte sich, ob es im 21. Jahrhundert überhaupt ein spezielles Angebot für Unternehmerinnen brauche. Längst beantwortet sie dies mit einem klaren Ja: "Frauen und Männer sprechen, denken, agieren und führen unterschiedlich. Daher sind Vernetzung und Austausch unter weiblichen Unternehmerinnen gut und wichtig. Eine teils subtile, teils offene Diskriminierung existiert leider noch immer in vielen Bereichen. Schade eigentlich, denn die weibliche Kultur ist auch in der männlich geprägten Arbeitswelt eine Bereicherung." In puncto Frauen auf Führungsebene sei die IHK Gießen-Friedberg übrigens eine löbliche Ausnahme, wenngleich sich das Verhältnis mit ihrem Ausscheiden nun verschlechtert habe. "Aber im gewählten Ehrenamt ist fast ein Drittel der Delegierten weiblich."

Die IHK vertritt die Interessen aller Betriebe, egal ob groß oder klein. Das spiegele sich auch in der Vollversammlung wider, erläutert Beate Hammerla. Dort hat jeder, unabhängig von der Größe des Unternehmens, eine Stimme. Kandidieren kann jedes Mitglied der IHK. Daher ist Hammerla auch eine Verfechterin der Pflichtmitgliedschaft. Die IHK habe das Gesamtinteresse der Wirtschaft im Blick, während in Verbänden nur diejenigen Unternehmen das Sagen hätten, die freiwillig Mitglied sind - und das seien in der Regel die großen Player.

Und wie geht es nun für Beate Hammerla weiter? "Das muss man abwarten." Größere Reisen sind unter Corona-Bedingungen jedenfalls erst einmal nicht möglich, einige Hobbys wie Tanzen, Malen und Spanischlernen könne sie aber schon intensiver betreiben. Insbesondere freut sie sich darauf, endlich mehr Zeit für ihre Familie und ihre Enkelinnen zu haben.

Foto: Czernek