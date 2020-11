Bei Lebenshilfe Gießen werden nun auch Tischler ausgebildet

Tischler-Azubi Joel Harms und Schreinermeister Andreas Grupe freuen sich auf die gemeinsamen Tätigkeiten in der Gießener Reha-Werkstatt. Foto: Lebenshilfe

GIESSEN - Neben den bereits existierenden Angeboten für angehende Heilerzieher/innen, Sozialassistent/innen, Erzieher/innen sowie Kauffleute für Bürokommunikation, freut sich die Lebenshilfe Gießen, 2020 erstmals eine Ausbildung zum Tischler anbieten zu können. Mit dieser begann Joel Harms in der Schreinerei der Reha-Werkstatt Gießen Mitte, einer Rehabilitationseinrichtung für Menschen mit chronisch-psychischen Erkrankungen im Erdkauter Weg. "Wir freuen uns, dass wir unser Ausbildungsangebot nunmehr auf den handwerklichen Bereich ausweiten können und mit Herrn Harms einen motivierten Mitarbeiter in unseren Reihen begrüßen oder vielmehr halten dürfen, der die Lebenshilfe bereits aus seiner direkt vorausgegangenen Zeit als FSJler gut kennt. Dass das Freiwillige Soziale Jahr wichtige Brücken in die Berufswelt schlagen kann, wird durch solch positive Beispiele eindrucksvoll unterstrichen", betont Lebenshilfe-Vorstand Dirk Oßwald. Jährlich absolvieren etwa 60 Personen ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Lebenshilfe Gießen.

Für die Ausbildung des neuen sowie der zukünftigen Tischler/innen ist Andreas Grupe, Schreinermeister der Reha-Werkstatt, zuständig. "Herrn Grupes Engagement ist es auch zu verdanken, dass wir dieses Angebot - das binnen weniger Monate konzipiert sowie mit der Handwerkskammer Wiesbaden abgestimmt wurde - nun auch tatsächlich ermöglichen konnten", lobt Marlon Diaz, Werkstattleitung der Reha-Standorte Mitte sowie West (Robert-Bosch-Straße).

Jörg Langschied, Lebenshilfe-Bereichsleitung Arbeit und Bildung, stellt ferner in Aussicht, dass für die Zukunft eine sogenannte "Tandem-Ausbildung" - die Azubis mit und ohne Behinderung gemeinsam absolvieren - vorstellbar sei. Eine pädagogische Begleitung in den Berufsschulen könnte die Lebenshilfe Gießen bereitstellen.

Weitere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten, dem Freiwilligen Sozialen Jahr oder zum Portfolio erteilen Detlef Senft (Telefon: 06404-804 272 / E-Mail: d.senft@lebenshilfe-giessen.de) und Thomas Michalke (Telefon: 0641/9750947 / E-Mail: t.michalke@reha-mitte.de).