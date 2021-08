Bei politischem Spaziergang kommunalen Klimaschutz erörtert

Ministerin Priska Hinz (2.v.l.) spricht in Lützellinden mit den Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen über die Umweltpolitik der Landesregierung. (Foto: Jung)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LÜTZELLINDEN - GIESSEN-LÜTZELLINDEN. Etwas über 6000 Schritte waren es laut Schrittzähler vom Smartphone, die die Hessische Umweltministerin Priska Hinz beim politischen Spaziergang durch einen Teil der Lützellindener Gemarkung zurücklegte. Begleitet wurde die grüne Ministerin von Kerstin Gromes, Kandidatin von Bündis90/Die Grünen für den Sessel der Landrätin, dem Gießener OB-Kandidaten Alexander Wright und Behzad Borhani, der künftig in Berlin im Bundestag die Politik mitgestalten will. Dazu gesellte sich Dr. Tobias Reiners, Vorsitzender der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON), einige Interessierte aus Lützellinden ergänzten die Gruppe, die damit knapp an ein Dutzend grenzte.

Bei frischem Wind und mächtigen Wolken, die auch Sonnenstrahlen eine Chance gaben, ging es auf die rund zweistündige Tour. Erster Halt war beim Rückhaltebecken am ehemaligen Springbach, wo auch das Thema Schwammstadt zur Sprache kam. Schwammstadt ist ein Konzept der Stadtplanung, anfallendes Regenwasser in Städten lokal aufzunehmen und zu speichern, anstatt es lediglich zu kanalisieren und abzuleiten. Dadurch sollen Überflutungen bei Starkregenereignissen vermieden, das Stadtklima verbessert und die Gesundheit von Stadtbäumen gefördert werden. Priska Hinz fragte: „Was können die Kommunen in nächster Zeit machen?“ und gab auch gleich die Antwort, auch zur Förderung des Landes.

Charta unterzeichnet

Anfang dieser Woche, kündigte sie an, unterzeichne sie eine Charta, gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, für mehr kommunalen Klimaschutz. Auch die kommunalen Unternehmen seien dabei, was sie besonders freut, denn es werden auch Unternehmen zur Umsetzung gebraucht. „Ich werde die kommunalen Spitzenverbände beim Wort nehmen, dass sie ihre Mitgliedsverbände auch noch mal anders und besser informieren“, kündigte Hinz an. Sie findet es gut, dass die Erkenntnis dort vorhanden sei, mehr tun zu müssen. Das Ministerium verfügt über große landesweite Hochwasserrisikokarten, wo die größten Risiken für Hochwasser eingezeichnet sind. „Klimprax“ heißt das Programm beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG). Von diesen Karten ausgehend, werden für die einzelnen Kommunen Fließpfadkarten erstellt. Es wird genau berechnet, wo sich das Wasser bei Starkregenereignissen seinen Weg sucht. Die Kommunen können so erkennen, wo sich Schadenslagen entwickeln und im Vorfeld reagieren. Seit der Hochwasserwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW fragen immer mehr Städte und Gemeinden nach, berichtet die Ministerin.

Ein Teilnehmer fragte, ob sich die Maßnahmen nur auf das Hochwasser und die Starkregenfälle beziehe. In diesem Jahr habe man Glück gehabt, weil es keine so große Hitze gab. In den nächsten Jahren könne das wieder ganz anders sein. Er verwies auf Kanada „da verbrennt alles“. Man müsse sich auch auf Phasen vorbereiten, wenn es weniger regne. Dazu Hinz: „Klimawandelanpassung ist in jede Richtung notwendig. Wir fördern auch die Erstellung kommunaler Konzepte für Grund- und Trinkwasser“. Zur Versickerung und zur Wasserbevorratung trug ein anderer Teilnehmer seine Bedenken vor, eine Schwammstadt ließe sich so genau nicht umsetzen, das würde zulasten der Bürger gehen und koste deren Geld, was nicht hingenommen werde. Die Bürger sprächen sich zwar für Klimaschutz aus, aber sie pflasterten trotzdem ihre Grundstücke voll.

Hinz hob den Finger: das Pflastern von Gartengrundstücken sei nach hessischem Baugesetz nicht erlaubt. Und schon kam die Sprache auf die Überwachung durch die Bauaufsicht: Bei der Bauaufsicht des Landkreises gebe es nur zwei Leute, meldete sich Kerstin Gromes zu Wort. Sie kündigte an: „Da müssen wir ran!“ Das Thema liege ihr sehr am Herzen und sie wolle es in den Blick nehmen. Bei neuen Bebauungsplänen müsste der Einbau von Zisternen vorgesehen werden, ebenso die Festlegung von Pflanzen heimischer Bäume und Pflanzen. „Die Vorgaben sind alle da, aber sie werden ignoriert“, wandte erneut der Teilnehmer ein. Eine Schwammstadt sei möglich, bekräftigte Alexander Wright. Es bedeute nicht, wenn es auch kompliziert sei, „dass man es nicht machen soll“. In Bezug auf die Bauordnung sagte er, in der Stadt habe man in der Koalition vereinbart, dass jetzt mehr passiert. Gegebenenfalls würden Bauordnungsamt und Ordnungsamt zusammenarbeiten. Nicht die Konfrontation, sondern Aufklärung und Kommunikation strebt der OB-Bewerber an. Er sei überzeugt, Schwammstadt gehe auch in der Innenstadt. Die Stadt hat dazu ein Förderprogramm aufgesetzt, Hauseigentümer würden monetär unterstützt, wenn sie ihre Dächer begrünen wollen. Derzeit gilt dies nur für die Stadtmitte, das soll aber auf die Stadtteile erweitert werden. Eine Steigerung bei den Maßnahmen sei feststellbar, weil sie mehr Abwassergebühren bezahlen müssen. Dies bezeichnete er als Möglichkeiten, wo man eingreifen und steuern kann.

Den Denkmalschutz brachte eine Frau ins Gespräch. Wenn man so durch Lützellinden geht, stelle man bei vielen Gebäude fest, die unter Denkmalschutz stehen, und wo bauliche Veränderungen nötig sind, dass es so wie vorgesehen, von der unteren Denkmalschutz nicht genehmigt werde. Dazu gab es keine abschließende Klärung, lediglich die Empfehlung zur Kommunikation.

Die Gruppe stand mit Blick auf den Autohof und das Gewerbegebiet Rechtenbacher Hohl vor einer der größten Blühflächen in Hessen, wie Dr. Tobias Reiners erläuterte. Die Zahl der Rebhühner in der Gemarkung habe sich verdoppelt, erfuhren die Tourteilnehmer. Reiners bezeichnete es als „eine Absurdität, wenn der Bestand hoch ist, kommt das Gewerbegebiet“. Ein Landwirt bearbeitete mit seinem großen Traktor und dem Pflug dahinter eine der Flächen, die der Naturschützer als „sehr reich“ bezeichnete. Der 90er Lößboden sei besonders wertvoll „nicht nur für die Landwirtschaft“.

Lediglich eine Streuobstwiese steht im Eigentum der Nabu-Gruppe Lützellinden, bedauerte deren Vorsitzender Wolfgang Turba. Eines wurde klar: Für Streuobstwiesen braucht es Kümmerer und helfende Hände. Das Land fördert auch hier die Erweiterung, bekannte Priska Hinz.

Am Ende der Flurbegehung wurde es dann doch noch politisch: Man brauche Mehrheiten, bekräftigte Behzad Borhani. In der Regionalversammlung und natürlich auch im Bundestag. Um zum Beispiel die Baugesetzgebung zu ändern. „Die große Gestaltung haben wir nicht“, gestand Priska Hinz ein und formulierte ihren Wunsch: „Solardeckel weg, Windkraftdeckel weg.“