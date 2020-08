Bei Radtour für guten Zweck Zwischenstopp in Gießen

Auf Tour: Thomas Maier macht auch Station bei Pamela Stephens, die im Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen/Marburg für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. (Foto: Leyendecker)

GIESSEN - GIESSEN. Mit dem Berufsleben hat Thomas Maier bereits 2018 aufgehört. Mit seinem Job war er größtenteils zufrieden, war er doch als Projektleiter in der IT beschäftigt. Doch er merkte recht früh, dass ihm etwas im Leben fehlt. „Ich wollte etwas Gutes tun, was auch einen gesellschaftlichen Bezug hat“, so der Rheinländer. So beschloss er, sich im Kinderhospiz in Bonn als Ehrenamtlicher zu engagieren. Durch seinen Dienst im Kinderhospiz begann auch seine Idee mit dem Fahrradfahren. „Ursprünglich war die Idee, im August eine große Feier mit den Familien und den Kindern zu machen, um das 30-jährige Jubiläum der Ambulanzen zu feiern.“ Doch da machte ihm und vielen anderen Organisatoren Corona einen Strich durch die Rechnung. So beschloss er, dass er die Fahrradtour dennoch machen würde, allerdings für den guten Zweck. Von Bonn ging es also am ersten August über Aachen und Düsseldorf zunächst ins Ruhrgebiet. Von da aus weiter über Hannover und Kassel ins bayrische Miltenberg. Nun geht es über Aschaffenburg, Frankfurt, Gießen und Siegen nach Olpe, zur Hauptstelle des Kinderhospizdienstes in Deutschland. Dort sollte ursprünglich die Feier am 30. August stattfinden und genau dann möchte Maier auch dort ankommen. Ursprünglich war die Fahrt „nur zum Spaß“ gedacht, so Maier. Dann beschloss er am Ende doch, eine Spendenveranstaltung daraus zu machen. „Viele Spenden fallen durch Corona weg, das meiste gibt es für die Hospize ja bei Veranstaltungen und die finden nicht statt“, so der Radler. Die Resonanz des Spendenaufrufes ist größer, als Maier erwartet hatte. „Auf der Homepage haben wir inzwischen schon fast 3000 Euro gesammelt, das spornt an.“

Straffer Zeitplan

Maier ist am Mittwoch in Gießen angekommen, sitzt in der Ambulanz noch in voller Montur. Das Erkennungszeichen der Tour ist an seinem Fahrrad sofort sichtbar. Mehrere grüne Bänder mit der Aufschrift „10.02. Tag des Kinderhospizvereins“ flattern im stürmischen Sommerwind. Die Bänder erhält Maier bei jedem Besuch eines Hospizes, jede Ambulanz hält ein eigenes für ihn bereit. So kommen auf der bisher rund 1500 Kilometer langen Strecke schon einige Bänder zusammen. Übernachten tut der Hobbyradfahrer meist in den Diensten vor Ort, eine Luftmatratze und Schlafsack hat er meistens dabei. Manchmal schläft er auch auf privaten Sofas oder in Gasthöfen, aber das kam nur selten vor. Zeit für Sightseeing bleibt dem Rheinländer allerdings nicht, er ist ziemlich im Zeitstress: „Bei einer normalen privaten Radtour hätte ich längere Pausen gemacht. Hier fuhr ich meistens gegen die Zeit und gegen die Hitze“, so Maier. Was ihn besonders auf der Reise bewegt hat, waren die Begegnungen, die ihn tagtäglich erwarteten: „Es war schön, auch mal alle ambulanten Dienste kennen zu lernen. Das hat man ja sonst nicht so in dieser Form.“ Dass sich die Art und Weise des Umgangs mit den Kindern von Ambulanz zu Ambulanz unterschied, auch das fiel Maier auf. „Manche Ambulanzen haben einen gelben Stern, wenn ein Kind gestorben ist. Diesen Stern hängen sie dann an einen Baum, um sich an das Kind zu erinnern. Das bewegt einen sehr“, sagt Maier sichtlich bewegt.

Viel Unterstützung

Während seiner Reise bekommt er viel Unterstützung von lokaler Seite, auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub unterstützt ihn bei der Streckenplanung. Viele Freiwillige begleiten ihn abschnittsweise auf seiner Strecke, ganz allein ist er nie. Was ihn jedoch gestört hatte, war die Tatsache, dass er die gesamte Reise durchtakten musste. „So eine Tour wird es für mich wohl nicht mehr geben. Die nächste Radreise findet hoffentlich ohne Terminkalender statt“, so Maier lachend. Groß vorbereitet hat er sich für die Reise nicht, er sei dann „einfach irgendwann mal losgeradelt“. Das Fahrrad begleitet ihn oft im Alltag, die Grundkondition sei also da. Ihm war es während der Fahrt auch wichtig, einen Spendenanreiz zu schaffen. „Und so kam dann die Idee mit den Postkarten“, meint Maier. Jedem Spender, der einen Betrag über 30 Euro spendet, hat er eine eigene Postkarte gestaltet, sei es mit einem Fotomotiv oder einfach während der Fahrt. Auf die Frage angesprochen, warum er ein konventionelles Fahrrad und kein Elektrofahrrad verwendet, meint Maier schmunzelnd: „Ich benutze quasi ein Biobike mit Dampfantrieb und verbrauche zehn Liter Wasser auf 100 Kilometer, ich mag es lieber altmodisch.“ Was er am meisten an der Tour schätzt, ist die Art und Weise, wie sie Menschen aus seiner Sicht miteinander verbindet. „Eine schöne Erfahrung und was einfach schön ist, ist das verbindende Element, einmal alle Ambulanzen besucht zu haben“, so der Ehrenämtler. Für ihn ist es am schönsten, wenn er den Familien eine Freude macht. Das geht laut Maier sogar ganz einfach. „Zeit zu schenken freut die Familien immer am Meisten. Das ist ein unschätzbares Gut.“