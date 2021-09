Bei Rot-Weiß in den Herbst tanzen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Tanzclub Rot-Weiß Gießen bietet Kids, Teens und Erwachsenen in seinen „Tanz-Schnupperwochen“ die Möglichkeit, das vielfältige Angebot von Breakdance über Hip-Hop für Kids und Teens bis hin zu den Gesellschaftstänzen von Walzer bis Jive im Erwachsenenbereich kennenzulernen.

Am Donnerstag, 16. September, startet Breakdance für Kids und Teens zwischen 8 und 17 Jahren. Bei Lukas Stratmann lernen sie alles von Top- rocking über akrobatische Elemente bis hin zu Freezemoves. Die neue Breakdance-Anfänger-Gruppe findet donnerstags um 17.30 Uhr im Clubheim statt. Ebenfalls für Kids und Teens beginnt am 17. September eine neue Gruppe Modern Jazz. Immer freitags um 15.30 Uhr zeigt Olga Önder im Clubheim dann die entsprechenden Moves und stellt passende Choreographien zusammen. Reinschnuppern ist auch möglich in den bestehenden Gruppen HipHop, freitags um 16.30 Uhr, sowie Lateinamerikanische Tänze für Kinder mittwochs um 16.45 Uhr – beides jeweils im Clubheim am Waldstadion.

Alle Gesellschaftstänze – von Walzer bis Jive – bietet der Rot-Weiß-Club für Erwachsene in verschiedenen Gruppen und Tanzkreisen an. Reinschnuppern ist in allen Kursen möglich. Neu im Angebot sind zwei Tanzgruppen, die sich insbesondere an Studenten und junge Tanzinteressierte richten. In Mittelstufe und Fortgeschrittene wird Luana Sommer die Teilnehmer immer montags ab 20 bzw. 21 Uhr unterrichten. Die Übersicht über alle Kurse ist zu finden auf www.rwc-giessen.de. Anmeldungen unter info@rwc-giessen.de.