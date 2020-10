Bei Sorgen und Nöten begleiten

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Wenn es in der Schule nicht richtig läuft, die Liebe Kummer bereitet, Eltern kompliziert werden, Gewalt erlebt wird oder bei vielen anderen Schwierigkeiten junger Menschen, sind die Beraterinnen und Berater des Kinder- und Jugendtelefons (KJT) Gießen zur Stelle. Ab dem 3. November findet dazu nun ein neuer Ausbildungskurs statt. Gesucht werden aufgeschlossene Menschen, die ehrenamtlich mit flexiblen Einsatzzeiten Kindern und Jugendlichen telefonisch bei ihren Sorgen und Nöten begleiten sowie Hilfe zur Selbsthilfe geben möchten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Rahmen einer 100-stündigen Beraterausbildung wird das Handwerkszeug vermittelt. Auf Augenhöhe bleiben und trotzdem die Führung des Gesprächs behalten, Ressourcen der Anrufenden entdecken, empathisch sein und gleichzeitig professionelle Distanz wahren - all das werde gelernt und trainiert. Eine Beraterin des KJT beschreibt ihre Tätigkeit am Telefon als "unheimlich bereichernde Erfahrung". Die Aufgabe mache noch mehr Spaß, als sie erwartet habe. "Ich bekomme so viel zurück und bin sehr froh, diesen Schritt damals gewagt zu haben."

Das KJT Gießen greift auf über 40 Jahre Erfahrung in der telefonischen Beratung von Kindern und Jugendlichen zurück. Circa 6000 Beratungsgespräche werden jährlich geführt. Getragen wird das Angebot vom Verein "Eltern helfen Eltern". Wer Interesse hat, hier mitzuarbeiten, oder einfach nur eine Frage stellen möchte, kann sich per E-Mail an kjt@ehe-giessen.de melden.