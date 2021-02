Beim CVJM Gießen hat "die Stunde der Nerds" geschlagen

Die Türen vom Holzwurm bleiben geschlossen. Für Kinder und Jugendliche gibt es allerdings Kreativ- und Bastelangebote in Tüten zum Mitnehmen. Foto: Jung

GIESSEN - "Für den Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) geht mit dem Jahr 2020 ein Jahr zu Ende, das jeden von uns wie kein anderes herausgefordert hat", blickt die Vorsitzende Mona Schicke in einem Brief an Freundinnen und Freunde des Vereins zurück. Jede Planung habe - teilweise mehrmals - über den Haufen geworfen werden müssen. "Aber in der Krise haben wir auch viel dazugelernt", stellt sie zufrieden fest.

Die Mitarbeitenden, sowohl Hauptamtliche wie Ehrenamtliche, fanden immer wieder neue kreative Möglichkeiten, den sich immer wieder ändernden Bedingungen zu stellen. Auch online könne man sich nah sein, austauschen, gemeinsam kochen und beten. "Umsichtig, professionell und liebevoll" hätten sie dafür gesorgt, dass die Teilnehmenden mit den unterschiedlichen Angeboten versorgt waren. Mona Schicke schreibt anerkennend: "Dafür haben sie sich den größten Dank verdient". Und auch an die Spender, die die Arbeit durch ihre Beiträge erst ermöglichten, richtet sie Dankesworte.

Simon Schmidt, Bereichsleiter im Jugendzentrum Holzwurm, berichtet von einem durch die Covid-19-Pandemie sehr anstrengenden und schweren Jahr. Die Arbeitsmöglichkeiten und Bedingungen hätten sich zeitweise wöchentlich geändert. "Immer wieder entwickelten wir neue Arbeitsformen und neue Angebote".

Mittlerweile hat der Holzwurm ein neues Konzept, das sich an den striktesten Bedingungen orientiert und dennoch viele Möglichkeiten bietet. So gibt es eine Bandbreite an digitalen Angeboten, einen HipHop-Podcast, eine Essensausgabe, Aufsuchende Angebote, eine kreative Zeitung für Kinder und deren Eltern und täglich Bastel- und Kreativ-Tüten vor dem Jugendzentrum, die sich Kinder für zu Hause abholen können. Der Holzwurm ist derzeit auf der Suche nach Spendern, die bei der Beschaffung von Tablets helfen. Die Geräte werden an Kinder und Jugendliche verliehen, um ihnen die Chance zu geben, für die Schule zu lernen oder für einen Videochat mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Larissa Mehrwald, Bereichsleitung Jugendverbandsarbeit, zeigte sich beeindruckt, wie viel Kreativität in den Köpfen der Mitarbeiter steckt. Innerhalb kürzester Zeit waren Discord-Server eingerichtet und Online-Angebote gestaltet. "Während Corona hat auch die Stunde der Nerds geschlagen und ich bin begeistert von den Fähigkeiten der Ehrenamtlichen!", freut sich Mehrwald. Im Sommer war es sogar in der Mini-Corona-Auszeit möglich, eine Mini-Sommerfreizeit mit den Jugendlichen zu machen: Die Sommersonne in Gießen zu genießen, Juggern an der Lahn, eine Stadtrallye wurde veranstaltet und der neue Jugendraum hergerichtet.

Der Umzug aus der Wetzsteinstraße 6 in die Ludwigstraße war auch ein beherrschendes Thema des Jahres. Unermüdlich kratzten die Helferinnen und Helfer Tapeten von den Wänden, waren mit Farbeimern unterwegs, schleppten, werkelten und gestalteten. Das "Projekt Ludwigstraße" wurde mit wenigen Ausnahmen vollständig in Eigenleistung, mit Tat- und Muskelkraft von Ehrenamtlichen, "gewuppt". Die Einweihungsfeier muss aber noch warten. Vielleicht kann sie am 1. April, zum einjährigen Jubiläum stattfinden, hoffen die Verantwortlichen.

Unter noch nie da gewesenen Bedingungen fand die langjährige Aktion "Wohin an Heiligabend?" im vergangenen Jahr statt (der Anzeiger berichtete).

Doch am Ende gab es zufriedene Gesichter bei den Menschen, die für ein paar Stunden ihren Alltag vergessen konnten - dank der fürsorglichen Betreuung durch die Helferinnen und Helfer des CVJM, die das seit Jahren mit Freude tun.