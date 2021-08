Beim "Deutschsommer" in Gießen spielerisch die Sprache lernen

Die Kinder aus dem "Deutschsommer" zeigen zur Jubiläumsfeier eine kleine Theaterpräsentation. Foto: Kremer

GIESSEN - Der "Deutschsommer" verbindet Sprachenlernen mit Theaterspielen und Freizeitangeboten. Und obwohl das Programm zu einem Teil in der Korczak-Schule stattfindet, soll es dabei keineswegs darum gehen, die wohlverdienten Ferien "zu weiterer Unterrichtszeit umzufunktionieren". Vielmehr gelte es, Bildung und Kreativität in besonderer Weise zu verknüpfen, wie Prof. Roland Kaehlbrandt von der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt betont. Er spricht daher lieber von "Ferien, die schlau machen". Diese Form der Sprachförderung richtet sich an Drittklässler, die Deutsch als Zweitsprache haben. Ziel ist es, den Übergang an die weiterführenden Schulen zu erleichtern. Am Standort Gießen gibt es das breitgefächerte Projekt nun seit fünf Jahren. Und angesichts einer "vergleichsweise hohen Einwanderungsrate" passe es ziemlich gut hierher, verdeutlicht Stadträtin Astrid Eibelshäuser. Grund genug also, eine Zwischenbilanz zu ziehen.

Der "Deutschsommer" sei das Ergebnis guter gemeinschaftlicher Zusammenarbeit, sowohl innerhalb des 13-köpfigen Teams der Betreuerinnen und Betreuer, als auch zwischen den Grundschulen. Diese vermitteln jährlich diejenigen Mädchen und Jungen, von denen sie denken, dass sie am meisten von einer Förderung profitieren können, erläutert Koordinatorin Claudia Jirka. Als übergeordnetes Thema dient stets Astrid Lindgrens "Ronja Räubertochter". In der Deutsch- und in der Theaterlernzeit wird mit dem bekannten Kinderbuch auf unterschiedliche Art und Weise gearbeitet. Zum Beispiel müssen die Kinder Verben daraus konjugieren, ehe sie eine "Zeitreise" durch einen Hula-Hoop-Reifen unternehmen und denselben Satz im Perfekt sowie pantomimisch darstellen. So soll spielerisch ein Sprachverständnis entwickelt werden, damit die Grammatikregeln nicht nur stur benutzt, sondern obendrein verinnerlicht werden.

Potenziale erkennen

Breiten Raum nehmen am Nachmittag Workshops ein, für die sich die Kinder je nach Interesse selbst einwählen können. Neben kreativer Arbeit - wie Trommelbau, Batik oder der Beschäftigung mit Kostüm- und Bühnenbild - kommen Sport und Bewegung nicht zu kurz, zum Beispiel beim Minigolf in der Turnhalle oder beim Hip-Hop mit der Weltmeisterin Inga "Ina" Schneidt. Zusätzlich unternehmen die Gruppen Ausflüge, etwa ins Maislabyrinth oder in den Schiffenberger Wald. In diesem Jahr ist ebenfalls ein Elterncafé eingerichtet worden, um Mütter und Väter über die verschiedenen Aktivitäten zu informieren und Empfehlungen zu geben, wie die bestmögliche Förderung jedes Kindes nach den drei Wochen aussehen könnte. Im Vordergrund stehe nämlich nicht, irgendwelche Defizite aufzuzeigen, unterstreicht Norbert Kissel als Leiter des Staatlichen Schulamtes, sondern die individuellen Potenziale und Stärken zu erkennen und zu kultivieren.

Die Rückmeldungen der Lehrkräfte fallen positiv aus, aber auch die Zahlen sprechen für sich: Anhand der Deutschtests, die die Kinder vorher und hinterher absolvieren müssen, sei eindeutig eine positive Entwicklung bei fast allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern festzustellen.

Gerade in Zeiten von Corona sei eine individuelle Förderung von Bedeutung, da durch den Distanzunterricht trotz des Engagements der Lehrerinnen und Lehrer einige Defizite aufgetreten seien, hebt Christopher Textor vom Hessischen Kultusministerium hervor. Deutsch sei die Grundlage für viele weitere Fächer. Die Bildungssprache zu stärken, sei wiederum Voraussetzung für Chancengleichheit und Erfolg. Deshalb sei es erfreulich, dass sich seit dem vergangenen Jahr noch vier weitere Standorte in Deutschland beteiligen.

Wenngleich nicht jedes Kind von Anfang an glücklich darüber sei, am ersten Ferientag direkt wieder in die Schule zu müssen, hat das Team des "Deutschsommers" die Erfahrung gemacht, dass spätestens nach dem dritten Tag viele neue Freundschaften geschlossen wurden und die Vorfreude auf das, was die Jungs und Mädels noch erwartet, stetig wächst, berichtet Claudia Jirka.

Besonders die Theateraufführung für die Eltern sei ein Höhepunkt, auf den alle gespannt hinwirken. Am Ende gehen die Drittklässler nicht nur sprachlich stärker, sondern vor allem mit mehr Selbstbewusstsein nach Hause. Das sei nicht zuletzt der intensiven Beziehungsarbeit des Teams zu verdanken. Auffällig sei diesmal, wie enorm der Bedarf der Kinder nach persönlichem Kontakt sei. Es ist also kaum verwunderlich, wenn auf die Frage, wie sie selbst die drei Wochen "Schulzeit" in den Sommerferien beurteilen, folgende Antwort zu hören ist: "Ich wünschte, es wäre immer 'Deutschsommer'!"