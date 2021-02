Beim Fragen in Gießen wieder die Augen sehen

Fertig für die Beratung: Studierende können nun auch online nachfragen und bekommen sofort Antwort. Foto: Studentenwerk

GIESSEN - Studierende der Justus-Liebig-Universität, der Technischen Hochschule Mittelhessen sowie der Hochschule Fulda können sich ab Montag, 1. März, auf Wunsch auch im Videoformat durch das Studentenwerk Gießen beraten lassen. Bedingt durch die Corona-Pandemie waren die Beratungszahlen im Studentenwerk im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent gestiegen. "Vor allem in Sachen Finanzierung haben Studierende einen deutlich erhöhten Beratungsbedarf", erläutert Ulla Spannring, Abteilungsleiterin Beratung & Service, anlässlich der Vorstellung des neuen Angebotes. Aber auch andere Fragen zur Organisation des studentischen Alltags außerhalb des Hörsaals beschäftigten die Studierenden. "Seit wir aus Infektionsschutzgründen für den Publikumsverkehr geschlossen haben, beraten wir per E-Mail und telefonisch, was gut angenommen wird und auch gut funktioniert. Mit dem neuen Angebot der Videoberatung bauen wir eine zusätzliche Brücke für diejenigen Studierenden, die uns bei Beratungen gerne sehen wollen."

"Datenschutz wird gewahrt"

Wer sich für eine Online-Beratung interessiert, kann ab sofort zur Terminvereinbarung eine E-Mail an beratung.service@studentenwerk-giessen.de schicken. Das Team bittet Studierende, darin grob zu umreißen, worum es geht und auch eine Wunschzeit oder einen gut passenden Zeitraum zu nennen, beispielsweise dienstags zwischen 10 und 13 Uhr. Ein Termin für eine Online-Beratung ist nicht zwangsläufig zeitlich limitiert - die Beraterinnen des Studentenwerks nehmen sich die Zeit, die Studierende brauchen, um ihre Anliegen zu klären. Dafür, dass der Datenschutz gewahrt bleibt, sorgt die browserbasierte Anwendung RED connect, die auch von Ärzten für Videosprechstunden verwendet wird. Studierende brauchen für die Videoberatung kein besonderes Equipment: Computer oder Tablet mit Bildschirm oder Display, Kamera, Mikrofon und Lautsprecher sowie eine Internetverbindung genügen. Außerdem muss auf den Geräten ein mit RED connect kompatibler Browser verwendet werden (Chrome, Firefox, Safari oder Edge), teilt das Studentenwerk mit.

Zusammen mit der Terminbestätigung erhalten die Studierenden auch den individuellen Zugangslink für ihre Beratung sowie Datenschutzhinweise. Die Videoberatung ist, wie die Sozialberatung, grundsätzlich kostenfrei, vertraulich und auf Wunsch auch anonym möglich. Das Team berät nach dem Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe" zu Themen wie Jobben und Studium, Finanzierungsengpässe, Familie, Sozialleistungen, Wohnungssuche oder Versicherungen.