Beim „Stadtradeln“ fast 90 000 Kilogramm CO2 eingespart

Ordentlich gestrampelt: Schirmherrin Dietlind Grabe-Bolz prämiert die in verschiedenen Kategorien siegreichen Radler. (Foto: Schäfer)

GIESSEN - Giessen. Interessante Erlebnisse gab es von der siebten Auflage des Gießener „Stadtradelns“ zu berichten: Drei Familienpizzas, dazu auch einige normale Pizzas, wollte Iris Hartings anlässlich einer Konfirmationsfeier in Wieseck in einer Pizzeria abholen. Ein eifriger Mitarbeiter sei ihr behilflich gewesen und habe die gestapelten Pizzakartons zu ihrem Auto bringen wollen, so die Gemeindepfarrerin. „Lustig, wie er dann so unglaublich verwundert schaute. Denn das vermeintliche Auto entpuppte sich als mein Lastenfahrrad“, erzählte Hartings als eine von fünf „Stadtradeln“-Stars auf der Bühne des Hermann-Levi-Saales im Rathaus.

Die „Stadtradeln“-Abschlussveranstaltung bot Bilanz, Erfahrungsberichte, Urkunden und Preise. Schirmherrin Dietlind Grabe-Bolz, nach ihrer Genesung selbst leidenschaftlich wieder in die Pedale tretend, möchte gerne, dass der Anteil der Bürger sich erhöht, die Fahrrad fahren. Dank richtete sie auch an die Spender einer Tombola am Ende der Veranstaltung. „Das Stadtradeln endet zwar heute, doch das Radeln in der Stadt sollte nicht auch enden. Die durch die Aktion hervorgerufene hohe aktuelle Motivation, die soll bleiben“, so Bürgermeister und Verkehrsdezernent Peter Neidel. „Wir arbeiten daran, dass das Radeln in der Stadt attraktiver wird.“ Corona habe die Verwaltung zwar zurückgeworfen. „Doch viele Dinge sind auf den Weg gebracht. Dieses Jahr wollen wir weitere Fahrradstraßen einrichten“, so sein Versprechen.

„Stadtradeln“ ist eine Kampagne des „Klima-Bündnis“. Im Rahmen des Wettbewerbs treten Teams aus Kommunalpolitikern, Schulklassen, Vereinen, Unternehmen und Bürgern für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in die Pedale. Im Zeitraum 1. Mai bis 30. September sollen an 21 aufeinanderfolgenden Tagen – in Gießen vom 29. Mai bis 19. Juni – möglichst viele Kilometer beruflich und privat CO2-frei mit dem Rad zurückgelegt werden. Gesucht werden die fahrradaktivsten Kommunalparlamente und Kommunen sowie die fleißigsten Teams und Radler in den Kommunen selbst. Die Konkurrenz auf internationaler Ebene wird in diesem Jahr mit schon jetzt mehr als 2000 Teilnehmerkommunen immer härter. International liegen die finalen Ergebnisse erst im Oktober vor. Mit 3132 Aktiven und 609 782 Fahrrad-Kilometern, was fast 90 000 Kilogramm eingespartem CO2 entspricht, hat Gießen gleich zwei neue Rekorde aufgestellt.

Ausgezeichnet von Schirmherrin Grabe-Bolz wurden in der Kategorie „Radel-König“ Hans-Heinrich Pardey vom Team „ADFC Gießen und Freunde“ mit 3071 Kilometern (km), Julia Schallau vom Team „Radsportnachrichten.com All-Stars-Team“ mit 2465 km und Mario Dauber vom Team JLU FB08 Chemie“ mit 2051 km. In der Kategorie „Team mit den meisten km (absolut)“ belegten wieder das Team „Justus-Liebig-Universität“ mit 69 657 km den ersten Platz. Neu auf dem Siegertreppchen sind die Teams „Liebigschule Gießen“ mit 49 568 km und „Kirche Radelt“ mit 39 060 km. In der Kategorie „Team mit den meisten km pro Mitglied (relativ)“ gewannen die Teams „RV 1904/27 Gießen-Kleinlinden/Tour der Hoffnung“ mit im Durchschnitt je 1227 km, „JLU FB08 Chemie“ mit 1090 km und „Radsportnachrichten.com All-Stars-Team“ mit 1043 km. Das Team „Liebigschule Gießen“ mit 409 Aktiven verdrängte in der Gewinnkategorie „Das größte Team“ erstmals das Team „Justus-Liebig-Universität“ (336 Aktive) auf Platz zwei. Das Team „Polizei Gießen“ behauptete sich mit 267 Aktiven auf Platz drei.

Bei den fünf „Stadtradeln“-Stars – bisher waren es immer nur zwei – legte Johannes Pfeffer 169 km zurück, Darwin Walter 182 km, Iris Hartings 260 km, Alexander Wright 414 km und Nicole Wittig 1505 km.

21 Tage aufs Auto zu verzichten war für Lehramtsstudent Johannes Pfeffer kein Problem. „Ich habe gar kein Auto.“ Nach der ersten Woche schon habe er das Gefühl gehabt, „dass ganz Gießen bei der Aktion mitmacht“. Walter, für die „Partei“ im Stadtparlament, berichtete vom schwierigsten Unterfangen der drei komplett autofreien Wochen. „Wir haben einen neuen Kühlschrank gebraucht. In einem Lastenreihrad habe ich den dann, bombenfest verschnürt, über fünf Kilometer nach Hause transportiert.“ Zuerst habe er gedacht, dass das nicht zu schaffen sei. „Doch wenn man sich da reinkniet, geht das.“ Wright, der für den OB-Posten kandidiert, fährt im Alltag fast nur mit dem Rad. So täglich zu seiner Schule in Wetzlar. Abseits dieser Route sei es bei Radwegen „nicht so angenehm“. Er sei auch bewusst Straßen gefahren, die er sonst meide. So habe auf dem Anlagenring die gegenseitige Akzeptanz sehr geschwankt. „Ich wurde allerdings nicht so viel angehupt, wie ich befürchtet hatte.“ Doch der Mindestabstand von 1,50 Metern sei oft nicht eingehalten worden. Bei bewusst gefahrenen Touren ins Umland wie über Grünberg ins Lumdatal hätten sich „wirklich schöne Blicke in die Natur“ aufgetan.

An der Ausstattung der Tombola beteiligten sich insbesondere die DAK-Gesundheit, Forest Adventures, Jugendwerkstatt, Verein Marktquartier, Vereinigte Hagelversicherung und Zweirad Göttlicher. Der Erlös ging an „ALLrad - Das Allmende-Lastenrad“. Das Projekt lebt die Idee der Allmende (Gemeinschaftsgut) und bietet für Gießen und Umgebung an, an verschiedenen Stationen Lastenräder, Handwagen und Inklusionsräder auf Spendenbasis zu leihen und gemeinsam zu nutzen.