Klares Bekenntnis zur Städtepartnerschaft: Die Gießener OB-Kandidaten entrollen eine Gießen-Fahne, die nach Winchester geschickt wird. Foto: Czernek

GIESSEN - Gießen (cz). Ein deutliches Bekenntnis zur Städtepartnerschaft Gießen - Winchester legten die drei Oberbürgermeister-Kandidaten Frank-Thilo Becher (SPD), Frederik Bouffier (CDU) und Alexander Wright (Grüne) ab: Sie entfalteten gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Deutsch-Englischen-Gesellschaft, Lawrence de Donges-Amiss-Amiss, eine Gießen-Flagge, die demnächst nach Winchester geschickt wird.

"Für uns ist eine lebendige Städtepartnerschaft eine wichtige Grundlage für die Zukunft - trotz oder gerade wegen des Brexits", sagten sie übereinstimmend. Ihren Beitrag auf der Gießener Seite leistet die Deutsch-Englische-Gesellschaft dazu. Kürzlich war es in Winchester aufgefallen, dass keine Fahne aus Gießen vorhanden sei, berichtete der Vorsitzende. Daher habe man sich entschlossen, diese zu besorgen und sie in die Partnerstadt zu schicken. "Gerne würde ich sie der Bürgermeisterin selbst überreichen, dies ist jedoch aufgrund der aktuellen Pandemielage etwas schwierig. Daher werden wir sie schnellstmöglich nach Winchester schicken", so de Donges-Amiss-Amiss. Bürgermeisterin Vivian Achwal plane, sie an allen deutschen Feiertagen zu hissen und damit ein klares Bekenntnis zur Städtepartnerschaft öffentlich zu demonstrieren. Im kommenden Jahr soll der Austausch zwischen beiden Städten wieder aktiv belebt werden.