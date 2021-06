"Benediktiner Weissbräuhaus" in Alter Post in Gießen offiziell eröffnet

Nur mit negativem Corona-Test: Im kleinen Kreis hat das Benediktiner Weissbräuhaus seine Pforten am Donnerstag offiziell geöffnet. Foto: Friese

GIESSEN - Es ist ein warmer und würziger Geruch, der durch die Räume wabert. Der Duft vermischt sich mit einer Geräuschkulisse aus sanftem Gläserklirren und mittellautem Stimmengemurmel. Oder um es so zu sagen: Das "Benediktiner Weissbräuhaus" in der Alten Post hat seine Pforten geöffnet. "Wir sind eigentlich seit dem 1. November des vergangenen Jahres startklar", sagt Rainer Noll, Geschäftsführer der Bitburger Kontor-Gruppe. Da zeitgleich jedoch ein Corona-Lockdown startete, mussten die Türen vorerst geschlossen bleiben. "Ich habe die Flächen am 30. Oktober übergeben, und es hat mir echt leidgetan, dass nicht eröffnet werden konnte. Aber wir haben uns zusammengesetzt und Lösungen gefunden", erinnert sich Verpächter Kai Laumann. Ohnehin hat das Warten mit der Eröffnung nun ein Ende.

Dieser Satz gilt durchaus in einem größeren Rahmen. Denn mit der offiziellen Einweihung des "Weissbräuhauses" hat die langfristige Entwicklung der Alten Post, die vor dem Kauf durch Laumann unter anderem durch zahlreiche Debatten und den drohenden Verfall des Kulturdenkmals geprägt war, nun einen Zielpunkt erreicht. Jetzt ist das ehemalige Postamt wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Und dort, wo noch vor wenigen Jahren Staub und Verfall die Szenerie prägten, wird der Besucher nun von einer zünftig-modernen Wirtshausatmosphäre empfangen. Doch das "Benediktiner Weissbräuhaus" wartet nicht nur mit der zentralen Schankhalle auf. Ein differenziertes Raumkonzept bietet Flächen unterschiedlicher Größe und Charakters, die auch für Feiern zur Verfügung stehen. "Hier wurden in den letzten zwei Jahren viele Arbeitsstunden geleistet. Es gab unzählige Arbeitsmeetings und in meinem persönlichen Postfach sind über 1000 Mails zum Thema Alte Post", erklärt Noll. Beim "Weissbräuhaus" handele sich um das allererste eigene Gastro-Objekt. Seine Anlaufschwierigkeiten sind überwunden: Speziell die Motivation der Mitarbeiter während der von Corona bedingten Schließungsphase aufrechtzuhalten, sei nicht einfach gewesen aber letztlich gelungen. Auch der Fachkräftemangel habe den Betrieb verschont. Von den städtischen Ämtern habe man immer die vollste Unterstützung. "Es hätte ohne dieses Miteinander nicht funktionieren können", bedankt sich der Geschäftsführer abschließend.

Das "Benediktiner Weissbräuhaus" setze in den historischen Räumen auf ein "anderes Gastronomiekonzept", mit dem man "ganz normalen Menschen" einen Ort für jeden Tag bieten wolle, führt Tim Plasse - mit Marcus Becker Geschäftsführer der neuen Gastro - aus. Man wolle einen Treffpunkt für Menschen bieten, der sich auch in den unterschiedlichen Räumen realisiert. "Jeder kann zu jeder Zeit kommen", betont Plasse. Die Küche biete nicht einfach klassisch Bayerisches, sondern modernisiere. "Dieser Ort soll ein Aushängeschild für die Stadt sein", ergänzt Eigentümer Laumann, der mit dem Betreiber des "Benediktiner Weissbräuhauses" einen Pachtvertrag über 15 Jahre abgeschlossen hat.

Insgesamt 432 Gäste haben auf den etwa 730 Quadratmetern der neuen Gastronomie Platz, davon 258 im Innen- und 174 im Außenbereich. "Auf der Speisekarte finden sich neben neu interpretierten Klassikern aus Bayern auch Traditionsgerichte aus der hessischen Küche. Vegetarische und vegane Speisen runden das vielfältige Angebot ab. Die täglich frischen Backwaren stammen aus der Hausbäckerei, die Kräuter aus dem eigenen Garten", informiert das "Benediktiner Weissbräuhaus" in einer Mitteilung. Mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit setze der Betrieb auch auf angemessene Portionsgrößen, um unnötige Speiseabfälle zu vermeiden. Verpackungsmaterialien aus Plastik kämen nicht zum Einsatz, und bei der Einrichtung habe man unter anderem auf Holz aus der Region gesetzt. Und: "Hochmoderne Küchentechnik und Kassensysteme bilden die technische Grundlage für effizienten und zukunftsorientierten Workflow und Management sowie Administration", heißt es in der Mitteilung.