Giessen (red). Am morgigen Donnerstag findet um 17 Uhr eine kostenfreie und unverbindliche Beratung für Menschen mit Übergewicht statt - bei dem Adipositas-Informationsnachmittag im Universitätsklinikum Gießen, Klinikstraße 33. Erstmals seit Mitte März findet wieder eine Präsenzveranstaltung statt, allerdings mit begrenzter Teilnehmerzahl. Daher werden alle Interessierten gebeten, sich telefonisch oder per Mail anzumelden. Mund-Nase-Bedeckung ist mitzubringen. Bei Übergewicht bietet das Adipositaszentrum Mittelhessen professionelle Hilfe und lebenslange Begleitung von der medizinisch fundierten Diät bis zur chirurgischen Magenverkleinerung. Unverbindliche Informationen gibt es bei den Adipositas-Infonachmittagen in Gießen fortan ab August wieder jeden ersten Donnerstag im Monat.

Zudem startet das Uniklinikum Gießen Mitte August eine konventionelle Therapiegruppe, die sich dienstagabends treffen wird. Nähere Infos dazu am 16. Juli persönlich oder vorab telefonisch oder per Mail. Kontakt: Adipositaszentrum Mittelhessen, Telefon: 0641/985-42758, E-Mail: adipositaszentrum@innere.med.uni-giessen.de

Homepage: http://ukgm.de/ ugm_2/ deu/ugm_azm/index.html.