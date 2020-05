Beratung wieder persönlich

Jetzt teilen:

Gießen (red). Die EUTB Beratungsstelle Gießen bietet ab Dienstag, 2. Juni, nun auch wieder persönliche Beratungen an, allerdings nur mit vorheriger Terminvereinbarung. Die offene Sprechzeit wird weiterhin ausfallen. Die EUTB - Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung - Gießen bietet kostenlose Beratung zu den Themen Rehabilitation und Teilhabe für Menschen mit (drohender) Behinderung sowie für deren Angehörige. Themen können zum Beispiel medizinische oder berufliche Rehabilitation oder Unterstützung bei der Beantragung von Hilfsmitteln sein. Auch können hilfreiche Kontakte zu anderen Institutionen vermittelt werden. Die Mitarbeiterinnen Elena Benz und Amanda Dechant sind Montag bis Freitag telefonisch von 9 bis 14 Uhr unter der Rufnummer 0641/98438485 oder per E-Mail an info@teilhabe-giessen.de zu erreichen.