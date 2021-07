Beratung zu Schwangerschaft anonym und online

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die vielen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt vertraulich stellen zu können und eine verlässliche Antwort zu bekommen – darum geht es unter anderem bei der Schwangerenberatung. Künftig beantwortet die Schwangerenberatungsstelle des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. Gießen (SkF Gießen) die Fragen auch online, über ein Beratungsportal der Caritas.

Denn die Hürde, direkt anzurufen oder persönlich Kontakt aufzunehmen, sei hoch. „Wer sich an die Online-Beratung wendet, kann auf Wunsch anonym bleiben und braucht keine E-Mail-Adresse anzugeben“, erklärt Yvonne Fritz, Geschäftsführerin des SkF Gießen. „Allerdings ist es notwendig, sich zu registrieren, damit Fragen und Antworten sicher ausgetauscht werden können.“ Das funktioniert mit einem erfundenen Nutzernamen und einem Passwort. Dann kann die Frage per Tablet, Smartphone oder PC schriftlich gestellt und die Antwort im passwortgeschützten Postfach wieder abgerufen werden. Dafür, dass sie binnen 24 Stunden beantwortet wird, sorgen die Mitarbeiterinnen der SkF Schwangerenberatung. Über das Caritas-Portal sind Berater innen aus verschiedensten Hilfebereichen von Schuldnerberatung über Sucht bis zur Krisenberatung bundesweit vernetzt und nehmen Anfragen entgegen. Bei der Registrierung wird jedoch über die Eingabe der Postleitzahl eine Beratungsstelle gefunden, die in der Nähe liegt. „Seit dem Start im Juni hatten wir schon einige Anfragen“, berichtet Yvonne Fritz. Ohnehin steige die Zahl der Beratungsgespräche seit Jahren kontinuierlich an, zuletzt von 945 im Jahr 2019 auf über 1000 im Jahr 2020. Die Beratungsstelle berät, begleitet und unterstützt Frauen und Familien, die sich in besonderen oder schwierigen Lebenssituationen befinden, während der Schwangerschaft und nach der Entbindung. Direktlink zur Beratung: https://beratung.caritas.de/schwangerschaftsberatung/registration?aid=2348.