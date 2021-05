Beratungsbedarf beim Kinder- und Jugendtelefon Gießen wächst

Einsamkeit, Langeweile, Konflikte in der Familie: Es gibt vielfältige Gründe, um sich an die Beraterinnen und Berater des Kinder- und Jugendtelefons zu wenden. Foto: Mosel

GIESSEN - Die Pandemie geht auch an den Jüngsten nicht spurlos vorüber. Denn natürlich belastet die Corona-Krise auch Kinder und Jugendliche. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinder- und Jugendtelefons (KJT) Gießen können das bestätigen. "Ja, die Anrufe haben zugenommen", sagt Kristina Lehfeldt, die Leiterin dieses 1979 vom Trägerverein "Eltern helfen Eltern" angestoßenen Angebots, auf Anfrage des Anzeigers. Bundesweit waren es zwischen April und Dezember 2020 mehr als 6000 Gespräche, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Corona standen. Häufige Anlässe seien Einsamkeit, Langeweile, Konflikte innerhalb der Familie und die Sorge um die eigene psychische Stabilität. Allein in Gießen seien im vergangenen Jahr insgesamt 5000 Telefonate entgegengenommen worden. Das zeige sehr deutlich, "dass die telefonische Beratung kein Auslaufmodell ist", so Lehfeldt. Gerade jetzt sei den Jugendlichen die direkte Zuwendung von einer realen Person sehr wichtig und durch keinen Chat zu ersetzen.

Montags bis samstags haben Kinder und Jugendliche von 14 bis 20 Uhr die Gelegenheit, sich kostenlos und anonym mit einem Berater oder einer Beraterin über ihre Ängste, Probleme und Themen jeglicher Art auszutauschen. Die Ehrenamtlichen leisten dabei "Hilfe zur Selbsthilfe". Und der Bedarf wächst: "Die Gespräche sind deutlich länger geworden. Dauerten früher 40 Prozent der Telefonate rund fünf Minuten, sind es aktuell oft mindestens 15 Minuten und länger", berichtet Kristina Lehfeldt. Behandelt werden alle Lebensbereiche. Besonders viele Fragen drehten sich im Moment jedoch um "alles, was mit Corona zu tun hat". Etwa: "Ich darf mich nicht mit meinen Freunden treffen, ich kann keinen Sport treiben, was kann ich noch tun?" Aber auch die Ausbildung und der berufliche Werdegang können den jungen Menschen Kummer bereiten.

Das Durchschnittsalter der Anrufenden liegt zwischen 14 und 17 Jahren. Allerdings handele es sich um eine Schätzung, schränkt die Leiterin ein, da das Alter nicht explizit abgefragt werde - es sei denn, es habe eine Relevanz für das Gespräch. Mädchen und Jungen seien gleichermaßen betroffen. Zurzeit sind in Gießen rund 30 ehrenamtliche Beraterinnen und Berater im Einsatz. Im Herbst startet ein neuer Ausbildungskurs, bei dem Interessierte in einer mehrmonatigen Schulung sorgfältig auf die Aufgabe vorbereitet werden. Anmeldungen sind per E-Mail an kjt@ehe-giessen.de möglich.

Vom Rotary-Club Gießen - Altes Schloss gibt's 1500 Euro: Peter Galfe, Brita Ratzel, Kristina Lehfeldt und Hans-Heinrich Bernhardt (von links). Foto: Hendrischke

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, ist der Verein immer wieder auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Jüngst erst spendete der Rotary Club Gießen - Altes Schloss 1500 Euro. Mit dem Geld soll ein seit Längerem benötigtes Notebook finanziert werden. "Viele Kinder und Jugendliche leiden unter den Einschränkungen des sozialen Lebens und finden in ihrem familiären Umfeld nicht immer eine Ansprechperson, mit der sie Sorgen und Probleme teilen können", begründet Rotary-Präsident Hans-Heinrich Bernhardt das Engagement. Und fügt hinzu: "Eine Nummer gegen Kummer ist gerade jetzt, da sich Kinder und Jugendliche nicht in gewohnter Weise mit Freunden oder anderen Vertrauenspersonen austauschen können, ein notwendiges und unverzichtbares Angebot."

"Wir brauchen immer wieder neue Berater, da wir einen hohen Durchfluss haben", verdeutlicht Kristina Lehfeldt den Bedarf. Ein Grund dafür sei die Altersstruktur. In Gießen besteht der Beraterkreis aus vielen Studierenden, insbesondere aus der Psychologie. "Sie nehmen diese ehrenamtliche Tätigkeit sozusagen als Test wahr, bei dem sie die Theorie des Studiums mit praktischer Erfahrung mischen können. Dadurch haben wir eine sehr dynamische Gruppe." Der Vorteil davon sei, dass die Berater noch nahe an den Lebenswelten der Ratsuchenden dran sind. Die Kehrseite ist die hohe Fluktuation, weil viele nach dem Studium Gießen wieder verlassen. "Dann kommen andere Städte in den Genuss von gut ausgebildeten Menschen", so Lehfeldt.

Das Kinder- und Jugendtelefon Gießen ist Mitglied im Netzwerk "Nummer gegen Kummer". Die Zuschaltungen sind bundesweit, die eingehenden Nummern sind nicht sichtbar; Anonymität ist also auf beiden Seiten gewährleistet. Insgesamt ist die "Nummer gegen Kummer" deutschlandweit im Jahr 2020 fast 130 000-mal angerufen worden, auf das Kinder- und Jugendtelefon entfielen mehr als 97 000 Beratungen.