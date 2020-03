Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Auch aktuell wird das Angebot der Beratungsstellen Wildwasser Gießen und Liebigneun aufrechterhalten. Wildwasser lässt sich wie gewohnt über die Telefonnummer 0641/76545 sowie per E-Mail über info@wildwasser-giessen.de kontaktieren. Anfragen an die Beratungsstelle Liebigneun sind telefonisch über 0641/7970958 möglich, per E-Mail über kontakt@liebig9.de.