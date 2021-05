Bereit für den Startschuss zum Gießener Frauenlauf

Auch in Zeiten von Corona soll an der Tradition des Frauenlaufs festgehalten werden: Danny Heilmann, Dietlind Grabe-Bolz, Anita Schneider, Heike Bader und Wiebke Jacovini (von links) erklären den Ablauf. Foto: Kremer

GIESSEN - Beim Gießener Frauenlauf steht nicht die Schnelligkeit im Vordergrund. Nein, es geht vielmehr um den Spaß an der Bewegung und der Natur, um Entspannung, Gesundheit sowie die Unterstützung von regionalen Frauenprojekten. Deshalb wollte die LGV Marathon Gießen trotz Corona auch diesmal nicht darauf verzichten. Vom 3. bis 6. Juni findet der Frauenlauf zum zweiten Mal digital statt. "Auch wir haben keine Lust mehr auf virtuelle Laufveranstaltungen", sind sich die Organisatoren Danny Heilmann und Wiebke Jacovini einig. Um die Tradition des Frauenlaufes zu wahren sowie Mädchen und Frauen zum Laufen zu motivieren, werde dennoch erneut auf dieses Format zurückgegriffen. Die Startgelder werden in Kooperation mit dem Büro für Frauen und Gleichberechtigung von Stadt und Landkreis an den Verein "Wildwasser Gießen" gespendet, der Träger einer Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch ist.

Seit der Lauf nicht mehr live ausgerichtet werden kann, sei auch die Teilnehmerzahl stark zurückgegangen. Man hoffe daher, dass sich wieder mehr motivierte Läuferinnen anmelden. Das ist noch bis zum 5. Juni um 19 Uhr möglich: alleine, im Duo oder in Gruppen. Jede Teilnehmerin kann selbst entscheiden, ob sie fünf oder zehn Kilometer laufen oder walken möchte. Auch die Zeiten sind sehr flexibel: In den vorgegebenen vier Tagen kann jeder diese Distanz zu einer selbstgewählten Zeit absolvieren, entweder auf der eigenen Etappe oder dort, wo vor Corona der offizielle Lauf entlang führte. Diese Strecke, die beim Open-Air-Gelände an der Ecke Schiffenberger Weg/Karl-Glöckner-Straße endet, wird während des gesamten Veranstaltungszeitraums mit Luftballons markiert sein. Dadurch solle zumindest ein bisschen Wettkampfatmosphäre geschaffen werden. "Die Idee ist, alles möglichst zu entzerren", erklärt Heilmann.

Ihre gelaufene Strecke und Zeit können die Teilnehmerinnen mit ihren Sportuhren oder einer App selbst erfassen und dann später über einen Link hochladen. Die teilnehmerstärkste Gruppe erhält einen großen Präsentkorb, so solle das Gruppengefühl noch etwas gestärkt werden. "Laufen ist Gesunderhaltung. Aber Laufen ist auch ein Gemeinschaftserlebnis. Das wird bald wieder gelingen. Darauf freue ich mich", betont Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Zusätzlich zu dem ersten Preis werden noch zehn Paar Socken im LGV-Look verlost, somit haben alle Teilnehmerinnen die Chance auf einen Gewinn. Auch Landrätin Anita Schneider zeigt sich begeistert: "Die Kreisverwaltung bedankt sich ganz herzlich beim Organisationsteam der LGV Marathon Gießen. Auch wenn nun schon die zweite Veranstaltung nicht in Präsenz stattfinden kann, besteht doch eine schöne Möglichkeit, die Idee des Frauenlaufes während der Pandemie weiterzutragen. Das macht Mut und Hoffnung, dass der Frauenlauf 2022 wieder eine gut besuchte Veranstaltung sein wird."