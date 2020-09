Bericht zu "Gießen 2035Null" liegt vor

Regelmäßig haben Gruppen wie "Fridays for Future" im letzten Jahr für mehr Klimaschutz demonstriert. Archivfoto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Man kann fast schon von einem Jahrestag sprechen. Denn Ende September 2019 hat die Stadtverordnetenversammlung dem Bürgerantrag "Gießen 2035Null" zugestimmt. Er macht die Klimaneutralität im Jahr 2035 zum Ziel der Stadt. Verbunden mit dem Votum und einem zusätzlichen Koalitionsantrag war der Auftrag an den Magistrat, bis Frühjahr 2020 einen Bericht zu präsentieren. Ihm soll unter anderem zu entnehmen sein, wie das Ziel zu erreichen ist und welche Klimaschutzmaßnahmen die Stadt bereits auf den Weg gebracht hat. Dieses Papier mit fachlicher Fundierung der "Klima und Energieeffizienz Agentur Kassel (KEEA)" hat der Magistrat jetzt vorgelegt. Ein Rezept wie die Klimaneutralität 2035 geschafft werden kann? Nein: "Einen Fahrplan, wie das Ziel der bilanziellen Null in 2035 sicher erreicht werden kann, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht und kann es auch nicht geben. Eine Trendanalyse hat gezeigt, dass die Klimaneutralität prinzipiell machbar ist. Die dafür gesetzten Prämissen liegen allerdings nicht maßgeblich in der Hand der Stadt und allein kann Gießen das Ziel nicht erreichen", heißt es in dem Bericht mit dem Titel "Klimaneutrales Gießen 2035. Analysen und Szenarien zur Entwicklung einer klimaneutralen Stadt". Die wegen der Corona-Pandemie verspätet vorgelegte Schrift versteht sich eher als Beschreibung der aktuellen Situation. Auf ihrer Basis zeigt sie Szenarien, Ideen, Entwicklungspotenziale und erste Schritte in Richtung des Klimaziels auf.

Kurze Wege

Demonstrationen, Unterschriftensammlungen, Debatten. Der Klimaschutz ist im letzten Jahr eines der zentralen politischen Themen gewesen. Als ein Resultat dieser Entwicklungen hat der Bürgerantrag nachhaltigen Einfluss auf die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung genommen. Ihr gibt die vorgelegte Untersuchung samt umfangreichem Bürgerbeteiligungskonzept nun eine Richtung. Dabei geht sie von der aktuellen Situation aus, um aufzuzeigen, was in Gießen in der Vergangenheit in Sachen Klimaschutz bereits unternommen wurde, und welche Maßnahmen derzeit und perspektivisch in der Umsetzung sind. "In Gießen wird sich schon seit langer Zeit intensiv mit dem Klimaschutz beschäftigt", ist in der Untersuchung nachzulesen. Die Stadt führte und führe Schritte durch mit dem Ziel, CO 2 -Emissionen zu reduzieren oder sie zu binden. Einzelne Maßnahmen werden den Bereichen Energie, Mobilität, Stadtentwicklung sowie Bildungs-, Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit aufgezeigt. Konkret zählten dazu die Inbetriebnahme der Verwertungsanlagen TREA I und II, die Umstellung der Stadtbusse auf Erdgasbetrieb, die Innenverdichtung und das integrierte Klimaschutzmanagement.

Mit Blick auf die generelle Situation der Stadt führt die Betrachtung aus, dass "Gießen in Bezug auf CO 2 -Emissionen mehr Vor- als Nachteile hat". Zu den Vorzügen zählten Kompaktheit und kurze Wege, während unter anderem der hohe Pendlerverkehr sowie der alte Wohngebäudebestand zu den Nachteilen gerechnet werden. Im Vergleich zu anderen hessischen Städten stehe Gießen derzeit gut da: "Während hierbei der Verkehr im Stadtgebiet über die Jahre gleichbleibend hoch für Emissionen verantwortlich war, ist vor allem die Produktion von Strom deutlich emissionsärmer geworden. Insgesamt sind die CO 2 -Emissionen pro Kopf seit 1990 um drei Tonnen CO 2 gesunken, das entspricht einem Rückgang um 29,7 Prozent." Nach dieser Betrachtung der städtischen Situation ordnet die Untersuchung die Gießener Bemühungen in einen größeren Kontext von bundes- und landesweiten Klimaschutzzielen ein. Die damit verbundenen Maßnahmen, die die Stadt vor Ort unterstützen müsse, führten derzeit dazu, dass die Emissionen in der Stadt bis 2035 um 60 Prozent reduziert würden. "Das reicht nicht aus. Die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung sehen eine hundertprozentige Reduktion vor", so der Bericht. Deshalb müsse für das beschlossene Ziel der Klimaneutralität mehr als anderswo umgesetzt werden. Das gelte auch für den bis zum September 2019 für die Stadt maßgeblichen Beschluss "Masterplan 100% Klimaschutz Landkreis Gießen", der eine Neutralität bis 2050 vorsieht.

Kommentare

Die "KEEA" nutzt diesen Bericht als Grundlage für eigene Berechnungen und damit die Entwicklung von Szenarien für die Stadt, die jedoch unverbindlich sind. Eine Diagnose der Experten: Der Datenbestand des Masterplans aus dem Jahr 2014 ist veraltet. Als konkrete Schritte schlagen sie deshalb vor, eine verbesserte Datengrundlage etwa durch Umfragen zu schaffen. Wegen der hohen Dynamik im Bereich Klimaschutz unter anderem durch technische Innovation oder bundesweite Entwicklungen empfehlen die Fachleute einen permanenten Soll-Ist-Abgleich in einem "Qualitätszyklus Klima". Die für beide Maßnahmen nötigen Startmittel in Höhe von 500 000 Euro hat der Magistrat für 2021 bereits beantragt.