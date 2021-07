Berufsbilder bei Stanley praktisch erleben

Jetzt teilen:

GIEßEN - (red). Mit dem Projekt „WerkstattTagePlus“ haben die Arbeitgeberverbände in Mittelhessen eine echte Alternative für die Schülerinnen und Schüler geschaffen, die bisher kein Praktikum absolvieren konnten. Das Projekt will Berufsbilder auch in Pandemiezeiten praktisch erlebbar machen. Für die Umsetzung vor Ort arbeitet der Unternehmerverband Mittelhessen mit HessenMetall Mittelhessen und dem Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft (BWHW) in Mittelhessen zusammen. In den Räumen und Werkstätten des BWHW in Gießen, Dillenburg und Wetzlar durchlaufen die Jugendlichen fünf Tage lang in Kleingruppen Stationen zu den Berufsfeldern Metall, Elektro und Holz. Sie erhalten so erste Einblicke in typische Arbeitsmaterialien und Tätigkeiten. Außerdem finden im Rahmen des Projekts Bewerbungstrainings mit Personalverantwortlichen statt.

Gewinn für beide Seiten

„Viele Betriebspraktika fallen derzeit Pandemie-bedingt aus. Wir wollen jedoch unbedingt vermeiden, dass junge Menschen Berufsentscheidungen treffen müssen, ohne jemals reale Einblicke in die Arbeitswelt erhalten zu haben“, erklärte Klaus-Achim Wendel, Vorsitzender des Unternehmerverbandes Mittelhessen. „Die WerkstattTagePlus“ sind eine ideale Möglichkeit, Betriebe und potenzielle Auszubildende zusammenzubringen.“ Anna Katharina Ziegler, Talent Acquisition Coordinator Europe bei Stanley Engineered Fastening, ist begeistert von der Initiative: „Wir haben uns sehr über die Möglichkeit gefreut, diesen neuen Weg zu nutzen und uns bei Schülerinnen und Schülern als Ausbildungsbetrieb zu präsentieren. Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmerverband, Hessenmetall Mittelhessen und dem BWHW im Rahmen der „WerkstattTagePlus“ ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Sie schafft die Basis für persönliche Kontakte zwischen interessierten Schülerinnen und Schülern und unserem Unternehmen und bietet die Möglichkeit einer persönlichen Beratung für unsere zukünftigen Fachkräfte. Hiervon profitieren beide Seiten, sowohl wir als Ausbildungsunternehmen als auch die Schülerinnen und Schüler.“

Orientierung geben

„Wir hatten viel Freude miteinander und finden es großartig, mit wie viel Elan und Interesse die Schülerinnen und Schüler mitgemacht haben“, berichtet Anna-Sophie Waha, Teamleiterin am Standort Gießen des Bildungswerks der Hessischen Wirtschaft. „Möglichst praxisnahe Eindrücke zu vermitteln, war uns ein Anliegen. Wenn wir mit den WerkstattTagePlus einen Beitrag zur beruflichen Orientierung leisten konnten, sind wir sehr zufrieden.“