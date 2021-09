Berufung: Professor der Uni Gießen erneut vor Gericht

Jetzt teilen:

GIESSEN - Den Tag seiner Geburt teilt sich der Wissenschaftler mit der Erstveröffentlichung eines Comics rund um ein kleines Dorf in Gallien. Der Slogan "Auch Asterix wird 50" begleitete daher das runde Wiegenfest des Professors der Justus-Liebig-Universität (JLU). In Anlehnung an die gezeichneten Protagonisten waren die geladenen Gäste des Festes auf dem geschichtsträchtigen Hambacher Schloss etwa in die Sitzgruppen "Feierix", "Freundeix" oder "Nachbarix" unterteilt. Die Ehefrau des Jubilars hielt vor den Anwesenden eine Rede mit dem Titel "Liebe ist" und über einen Beamer wurden Jugendfotos des Geburtstagskindes projiziert. Die Kosten in Höhe von knapp 15 000 Euro ließ der Naturwissenschaftler dann aber über ein Gemeinschaftszentrum der drei mittelhessischen Hochschulen begleichen. Die Geburtstagsfeier wurde dafür nachträglich zum "Symposium" umgetauft. Im November 2019 startete die juristische Aufarbeitung des Falls vor einem Schöffengericht am Gießener Amtsgericht. Vom Vorwurf des Betruges war der Hochschullehrer nach drei Verhandlungstagen letztlich freigesprochen worden. Doch nun beschäftigt sich Justitia in zweiter Instanz mit den fast zwölf Jahre zurückliegenden Feierlichkeiten, nachdem Staatsanwalt Dr. Volker Bützler gegen die Entscheidung Berufung eingelegt hat.

Urteil "lückenhaft"

Der inzwischen 61-jährige JLU-Professor ist vor Gericht kein Unbekannter. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer des ehemals in Braunfels ansässigen Recycling-Unternehmens "Woolrec" wurde er - ebenfalls im Herbst 2019 - wegen des "unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen" schuldig gesprochen. Das Urteil - das Landgericht verhängte fünfstellige Geldstrafen - ist noch immer nicht rechtskräftig und liegt dem Bundesgerichtshof zur Prüfung vor. Einen Freispruch erreichte der Hochschullehrer dagegen im Prozess um angeblich falsch verwendete Drittmittel für ein Algenprojekt. Mit der fraglichen Geburtstagsfeier angeklagt waren außerdem die Abrechnung fiktiver Dienstfahrten eines Doktoranden sowie die Arbeitsstunden einer Mitarbeiterin über ein Projekt, an dem sie gar nicht beteiligt war. Das nun eröffnete Berufungsverfahren könnte auch Auswirkungen auf die Rechtsfolgen dieser beiden Punkte haben. Wegen Subventionsbetrugs und Untreue in acht Fällen hatte das Schöffengericht damals eine Geldstrafe "auf Bewährung" in Höhe von 27 000 Euro (180 Tagessätze zu 150 Euro) verhängt, die Staatsanwaltschaft hingegen - auch wegen der als "Symposium" abgerechneten Geburtstagsfeier - eine Bewährungsstrafe von 16 Monaten gefordert. Bützler kritisiert nun, dass die Begründung des erstinstanzlichen Urteils "sehr marginal" ausgefallen und stellenweise "lückenhaft" sei. Auch Verteidiger Frank Richtberg teilt diese Argumentation. Der, von den Parteien streitig vorgetragene, Aspekt, dass es sich um einen besonders schweren Fall handeln könnte, weil der angeklagte Professor seine Stellung als Amtsträger missbraucht habe, sei beispielsweise gar nicht berücksichtigt worden.

Zudem stört sich der Vertreter der Anklagebehörde daran, dass eine von dem Hochschullehrer eingereichte Liste über berufliche und private Gäste bei der Urteilsfindung "ungeprüft übernommen" worden sei. Dabei hätten Zeugen ihrer jeweiligen Kategorisierung sogar ausdrücklich widersprochen. Und auch der Umstand, dass der Angeklagte seine beiden erwachsenen Kinder je zur Hälfte geschäftlich eingeladen haben will, erfordert laut Bützler Klärungsbedarf. Der Aufschlüsslung zufolge waren zu dem luxuriösen Fest 87 Gäste geladen - 50 mit beruflichem Kontext, 37 aus privaten Gründen. Für Staatsanwalt und Verteidiger gleichermaßen unverständlich ging das Schöffengericht von einer 50-Prozent-Grenze aus, obwohl eine solche Hürde im Prozessverlauf gar nicht zur Sprache gekommen sei. Im Berufungsprozess vor dem Landgericht sollen nun Gäste der Veranstaltung erneut über den Hintergrund ihrer Teilnahme befragt werden.

Der Professor selbst begründet seine nachträgliche Einordnung als "Symposium" mit einem just zu diesem Termin an Land gezogenen Projekt, das beachtliche Drittmittel für die Professur, die JLU sowie ein angegliedertes Zentrum nach sich gezogen habe. Und auch die zur Begrüßung vorgetragene Power-Point-Präsentation sei ganz klar wissenschaftlich gerahmt gewesen. Nach mehr als zehn Jahren "Stress und Angst", erzeugt durch diverse Gerichtsverfahren, seien die Folgen für ihn inzwischen "gravierend". Insbesondere in Verbindung mit dem "Woolrec"-Prozess sei eine "Hexenjagd" veranstaltet worden, Pressevertreter hätten vor seinem Haus gewartet, ein Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einen "Bericht auf RTL2-Niveau" ausgestrahlt. Warum er derart in der Öffentlichkeit steht, ist für den Professor schnell erklärt. "Neid ist der Schatten, den der Erfolg wirft", zitiert er Marilyn Monroe.

Der Prozess wird fortgesetzt.