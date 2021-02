Beschluss zur Klinikerweiterung in Gießen

Das UKGM will in den nächsten Jahren wachsen. Nun befassen sich die Stadtverordneten mit den Plänen. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Die letzte Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der laufenden Wahlperiode steht bevor. Und mit dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "Seltersberg II" hat es ein langjähriges Thema auf die Tagesordnung geschafft. Konkret geht es dabei um einige Umbaumaßnahmen, die das Universitätsklinikum Gießen und Marburg an seinem heimischen Standort plant. "Was lange währt, wird hoffentlich endlich gut. Es war ein langes und zähes Ringen, Verhandeln und Neuverhandeln", sagt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD). Zahlreiche Details wie die Regelung, dass künftig eine Buslinie durch das Gebiet laufen soll, will die Stadt in einem städtebaulichen Vertrag regeln. "Er ist der wesentliche Faktor, der die städtischen Interessen fixiert", erklärt Bürgermeister Peter Neidel (CDU).

OP-Bereich zentralisieren

Im Kern geht es im Bebauungsplan um zwei zentrale Bauvorhaben. Zunächst soll die Neue Chirurgie durch einen Anbau - sogenannter "Riegel" - erweitert werden. Anschließend stehen Sanierungs- und Umbauarbeiten in dem Bestandsbau an. Laut Beschlussvorlage hat dieses Vorhaben für das Klinikum aus medizinischen und zeitlichen Gründen oberste Priorität. "Für das Bauvorhaben Erweiterungsbau 'Riegel' ist eine Bauzeit von circa drei Jahren angesetzt und die Inbetriebnahme ist im Laufe des Jahres 2024 beabsichtigt", heißt es im Vorlagentext. Hintergrund sei die Absicht des Klinikums, die OP-Abteilung langfristig zu zentralisieren sowie die Bettenkapazitäten zu stabilisieren und zu steigern. UKGM-Vorhaben zwei ist die Erweiterung des Hauptgebäudes durch einen weiteren Anbau, den sogenannten "Finger". Er hat laut Vorlage derzeit aber keine Priorität: "Für den ursprünglich geplanten Erweiterungsbau 'Finger' besteht aktuell keine zeitliche Umsetzungsperspektive, durch die planungsrechtliche Sicherung ist gleichwohl die Option einer langfristigen Realisierung gegeben."

Der städtebauliche Vertrag sieht die Busanbindung des Klinikhaupteingangs vor. "Im Zuge dessen wird eine barrierefreie Bushaltestelle errichtet und nachfolgend instand gehalten. Die in der angelaufenen Fortschreibung des Nahverkehrsplans festzulegende öffentliche Buslinie erhält ein uneingeschränktes Nutzungsrecht für die Nutzung der Gaffkystraße", beschreibt die Beschlussvorlage zum B-Plan einen zentralen Vertragsinhalt. Der Vertrag soll ebenfalls den Abriss der ehemaligen Orthopädie in der Paul-Meimberg-Straße 3 und des "Haus Pitzen" in der Paul-Meimberg-Straße 9 bis 2025 fixieren. Bis Ende 2025 soll in der Gaffkystraße innerhalb des Änderungsbereichs eine Baumallee entstehen und der Patienten-Besucherpark an der Paul-Meimberg-Straße bis Ende 2026 erweitert und dann dauerhaft gepflegt werden.

Zusätzliches Parkhaus

Weiterer wesentlicher Inhalt des städtebaulichen Vertrags ist "die Errichtung einer Stellplatzanlage für mindestens 600 Fahrzeuge in Form eines Parkhauses (mit Fotovoltaikanlage auf dem Dach), soweit die verkehrliche Abwicklung über die Schubertstraße und/oder die Frankfurter Straße leistungsfähig nachgewiesen wird, sonstige Verträglichkeiten (Umwelt, Lärm, Denkmalpflege) begründet werden können und sobald die zuständigen Klinikgremien die Finanzierung freigegeben haben", schließt die Vorlage. Grabe-Bolz verweist auf die große Bedeutung des Vertrags und die unterschiedlichen Interessen, die bei den Verhandlungen aufeinandergetroffen seien. Zunächst sei das UKGM Maximalversorger, und aus Sicht der Ärzteschaft trage die Erweiterung dem Rechnung. "Auch die Stadt hat ein Interesse an einem gut funktionierenden Klinikum", betont die OB. Allerdings könnten zugleich die städtebaulichen Regeln nicht über Bord geworfen werden, zumal es sich um ein ganzes Quartier handele. Dritte Gruppe in den Gesprächen sei der Klinikkonzern, der ebenfalls seine eigenen Interessen habe. "Das Klinikum ist keine Insel", bestätigt Neidel mit Blick auf die Inhalte des städtebaulichen Vertrags. Bevor sich die Stadtverordnetenversammlung mit dem Bebauungsplan befasst, steht er am 16. Februar auf der Tagesordnung des Bauausschusses.