Beschuldigter hat "gar keinen Bock auf Gericht" in Gießen

GIESSEN. Die Worte strömen geradezu aus ihm heraus. Ohne Punkt, Komma oder sonst irgendein Satzzeichen. Dabei scheint es beinahe, als ob der kleingewachsene Mann zwischen seinen Tiraden das Atmen völlig vergisst. "Sie sehen, ich habe viel zu sagen", betont der 42-Jährige nicht ohne Stolz. Und fügt quasi als Arbeitsauftrag hinzu: "Aber man muss es erstmal ordnen." Kaum hat der Vorsitzende Heiko Söhnel indes die ersten verworrenen Angaben halbwegs sortiert, dreht der Gießener schon wieder auf. Obwohl er eigentlich "gar keinen Bock auf das Gericht hat". Doch von den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft "ist mindestens die Hälfte unwahr". Folglich gilt es aus seiner Sicht, eine Menge richtigzustellen. "Ich will nur mein Recht haben und dann gehe ich", kündigt der Beschuldigte bereits zum Abschluss des ersten Prozesstages.

Ganz so schnell wird sich das Sicherungsverfahren vor dem Landgericht aber wohl nicht erledigen lassen. Dem 42-Jährigen wird nämlich eine Vielzahl von Straftaten zur Last gelegt: schwerer Raub, versuchter Raub, gefährliche Körperverletzung, sexuelle Belästigung und Beleidigung. Allerdings lässt Staatsanwalt Moriz Leo Musinowski keinen Zweifel daran, dass der deutsche Staatsbürger wegen einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie schuldunfähig ist. Im Mittelpunkt steht also die Frage, ob der Beschuldigte dauerhaft in der forensischen Psychiatrie untergebracht werden muss.

"Warum guckst Du?"

Ende Januar 2016 soll er vor der Psychiatrie Am Steg einen Patienten zunächst um eine Zigarette und etwas Kleingeld gebeten haben. Um zu beweisen, dass er keine Münzen besitzt, hat ihm sein Gegenüber offenbar sein Portemonnaie mit fünf 50-Euro-Scheinen gezeigt. "Als er das Geld sah, zog der Beschuldigte aus seiner Jacke unvermittelt einen 50 Zentimeter langen Schlagstock aus Holz und schlug ihn mehrfach mit voller Wucht auf den Kopf", heißt es in der Antragsschrift. Da sein Opfer eine stark blutende Kopfwunde erlitt, habe er ihm den Geldbeutel entrissen und sei davongelaufen.

Anfang November 2019 soll er im Seltersweg eine ihm unbekannte Passantin angesprochen und sogleich unflätig beschimpft haben. Zudem prahlte er laut Staatsanwaltschaft "mit der enormen Größe seines Genitals" und habe der Frau unvermittelt in den Schritt gegriffen. Da diese ihm lautstark zu verstehen gab, dass er sie nicht anfassen soll, habe sich der 42-Jährige bemüht, sie weiter zu diskreditieren, indem er schreiend behauptete, sie habe ihm "Angebote gemacht".

Obendrein geht Musinowski davon aus, dass der chronisch psychisch kranke Mann am 15. Januar 2020 am Berliner Platz "einer Frau ohne Anlass die Hand vors Gesicht hielt und begann, sie anzuschreien". Offenbar fühlte er sich wegen einer akuten Psychose von der Fußgängerin verfolgt, provoziert und fotografiert. Zunächst soll er sich erkundigt haben: "Warum guckst Du mich so an?" Und gleich danach soll er der Frau mit der Faust ins Gesicht geprügelt haben. Als diese mit ihrem Handy die Polizei verständigen wollte, habe er sie an den Haaren gerissen und versucht, ihr Mobiltelefon sowie die Handtasche zu entreißen, "um beides für sich zu behalten". Nachdem schließlich drei Personen hinzukamen und drohten, die Einsatzkräfte zu informieren, sei der 42-Jährige ohne Beute verschwunden.

"Also das vor der Psychiatrie stimmt", räumt der Beschuldigte ein. Allerdings habe der Patient nur einen 50-Euro-Schein im Geldbeutel gehabt. Damals sei er "auf Heroin gewesen" und am Tattag "auf Entzug". Und tatsächlich habe er den "kleinen Baseballschläger aus Holz" eingesteckt, um sich Geld für Drogen zu besorgen. "Das Schlimmste, was ich gemacht habe, ist, dem Mann auf den Kopf zu hauen." Und dafür werde er auch geradestehen.

"Schlage keine Frauen"

Die beiden Frauen aber habe er ganz sicher nicht attackiert. Die Passantin im Seltersweg habe vielmehr ihn angemacht. Mit den Worten: "Du bist schon irgendwie süß." Aber er habe auf die Avancen nicht eingehen wollen. Und am Berliner Platz habe die andere Frau ihn fotografiert, und das mag er eben nicht. "Ich wollte, dass sie das Bild wieder löscht." Überhaupt habe er in Gießen die Erfahrung gesammelt, dass "immer gleich die Polizei gerufen wird".

Deutlich wird im schmucklosen Saal 207 aber vor allem, dass der Beschuldigte, der in Gießen geboren und in Lollar bei seinen Großeltern aufgewachsen ist, seit rund 15 Jahren mehrere stationäre Aufenthalte in der Psychiatrie verbracht hat. Sein Lebenslauf weist außerdem diverse Haftstrafen auf. Zwischendurch war er zwar kurzfristig immer wieder auf freiem Fuß, schnell kam es aber wieder zu Straftaten. Im Herbst 2019 soll er in Marburg, wo er als Obdachloser auf der Straße gelebt hat, wiederum gegenüber einer Frau handgreiflich geworden sein und einer anderen einen Kopfstoß versetzt haben.

"Eigentlich schlage ich keine Frauen", versichert er mehrfach. Viel wichtiger scheint ihm zu sein, von Komplimenten zu berichten, die ihm gemacht wurden. "Du bist perfekt im Gesicht", habe ihm ein Mann gesagt. Und, dass er auch als Model arbeiten könne. Wohl deshalb werde er auch immer von Frauen angesprochen. "Ich weiß, wie ich aussehe."

In die Psychiatrie möchte der 42-Jährige jedoch nicht mehr eingewiesen werden. "Die Psychiater haben ihr Wissen nur aus Büchern." Die müssten ihm nichts von Recht und Freiheit erzählen. Er selbst habe in der Forensik jahrelang mit Mördern, Vergewaltigern oder Schlägern zusammengelebt und sei mit dem Leben vertraut. Wenn überhaupt, halte er allenfalls eine Gefängnisstrafe von 18 Monaten für angemessen. Vor ihrer Entscheidung aber wird die Siebte Strafkammer zunächst etliche Zeugen und eine Gutachterin hören.