Beschwerde gegen Sperrstunde aus Gießen erfolgreich

Vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof hatte eine Beschwerde aus Gießen gegen die Sperrstunde Erfolg. Symbolfoto: Britta Pedersen/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Mit seiner Beschwerde gegen die Sperrzeiten ab 23 Uhr im Gaststättengewerbe und in öffentlichen Vergnügungsstätten hatte ein Gastronom aus Gießen am Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel Erfolg. "Zur Begründung führt der sechste Senat in seinem Beschluss vom heutigen Tag aus, die angegriffene Verfügung des Landkreises sei nicht verhältnismäßig, sondern rechtswidrig", informiert die zuständige Pressestelle am Freitagnachmittag. Die Richter monierten, dass sowohl Erwägungen zur Erforderlichkeit als auch zur Angemessenheit der Maßnahme fehlten (ausführlicher Bericht folgt).