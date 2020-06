Beschwerden über Besuchsverbot meist unbegründet

Eine Pflegerin geht mit einer Bewohnerin des Pflegeheims und einem Rollator über den Flur. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Mein Vater wird nicht richtig gepflegt, das Heim ermöglicht uns keinerlei Kontakt - die örtlich zuständigen Betreuungs- und Pflegeaufsichten haben es in Zeiten der Pandemie mit einem Anstieg an Beschwerden seitens der Angehörigen zu tun.

Thorsten Haas ist stellvertretender Pressesprecher des Regierungspräsidiums Gießen als zuständige Aufsichtsbehörde. Er erläutert in diesem Zusammenhang, dass die Beschwerden überwiegend mit den Vorgaben zum Besuchsverbot beziehungsweise den Kontaktbeschränkungen in Zusammenhang stünden: "Teilweise waren die Beschwerden begründet, ihnen wurde nachgegangen und abgeholfen", sagt Haas. In anderen Fällen habe die Überprüfung ergeben, dass die Beschwerden unbegründet und auf die sich ändernden geltenden gesetzlichen Vorgaben zurückzuführen seien.