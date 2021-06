3 min

Beschwerden über Lärm und Müll in Gießener Lahnwiesen

In der Ludwigstraße und auf dem Univorplatz in Gießen blieb es diesmal ruhig. Hat sich das Problem also verlagert? Tatsächlich haben sich laut Polizei bis zu 600 Menschen in den Lahnwiesen versammelt. Anwohner beschweren sich über zunehmenden Lärm und Müll.

Von Benjamin Lemper