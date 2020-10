Besondere Perspektiven beim Kalender von #MEINGIESSEN

Gießen von der schönsten Seite: Laurin Sawellion (l.) und Fabian Hackenberg präsentieren den neuen Kalender. (Foto: Helloworld Studios)

GIESSEN - (red). Haben Sie den Gießener Bahnhofsplatz schon einmal zur Kirschblüte gesehen? Den Komet „Neowise“ über dem Vetzberg oder das alte Landgraf-Ludwigs-Gymnasium im Abendlicht mit Tulpenmeer? Falls nicht, finden sich diese drei wunderschönen Motive und weitere im neuen #MEINGIESSEN-Kalender 2021. Herausgebracht haben ihn Markus Höfler und Fabian Hackenberg von der Marketingagentur „Helloworld Studios“, die mit ihrem Projekt #MEINGIESSEN jedes Jahr aufs Neue die schönsten Seiten der Stadt und Region zeigen.

Egal, ob der Sommer an der Lahn, der Frühling im botanischen Garten oder der Herbst in einem der umliegenden Wälder, Gießen hat einiges zu bieten und genau das wollen die zwei Geschäftspartner mit ihren Bildern zeigen. So kann man in diesem Jahr unter anderem den Alten Friedhof, Heyligenstaedt oder eine ganz besondere Perspektive auf den Schiffenberg im Kalender wiederfinden. Die Bilder stammen dabei aber nicht nur vom Fotografen Fabian Hackenberg selbst, sondern auch von der großen Community, die sich mittlerweile rund um das Projekt #MEINGIESSEN gebildet hat. Das einzigartige Foto des Kometen Neowise gelang beispielsweise Laurin Sawellion, der – wie über 200 weitere Fotografen – am alljährlichen Fotowettbewerb teilgenommen hat.

Gewonnen hat er dabei aber nicht nur einen Platz im neuen Kalender, sondern auch ein neues Profi-Fotostativ. „Wir richten uns mit dem Wettbewerb natürlich hauptsächlich an Amateur- und Profifotografen mit entsprechender Ausrüstung. Das liegt daran, dass Handyfotos für den großformatigen Druck einfach nicht ausreichen“, erläutert Hackenberg. Für Instagram & Facebook, wo Höfler & Hackenberg regelmäßig die Bilder der Community unter dem Hashtag „#MEINGIESSEN“ teilen, sind natürlich aber auch Handyfotos super. „Da ist es einfach wichtig, dass es ein schönes Foto der Stadt ist“, sagt Hackenberg.

Einen kleinen Tipp haben die beiden übrigens auch schon für die Teilnehmer am aktuellen Fotowettbewerb. „Fotos aus der Stadt selbst haben mehr Chancen als ein Foto der Burg Gleiberg“, sagen sie, diese sind einfach schon in sehr vielen Varianten vorhanden. Zum Portfolio von Hackenberg und Höfler gehören aber nicht nur Kalender. „Unsere Bilder kann man natürlich auch als Poster oder große Wandbilder für die eigenen vier Wände bekommen.“ Ganz frisch ist auch das Projekt „#TEILMALZEIT“ dazugekommen. Zeit-Gutscheine, um mit Freunden mal wieder auf den Wochenmarkt zu gehen oder die Region zu erkunden. „Auch wenn wir als Marketingagentur sehr viel digital unterwegs sind, wollen wir einen Anreiz schaffen, die Stadt und Region mit Freunden zu erkunden und das Smartphone vielleicht einfach mal zur Seite zu legen. Zeit ist schließlich das wichtigste Gut, das wir haben“, sagen Höfler und Hackenberg. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da noch so kommen wird. Jetzt blättern wir aber erst einmal im neuen Kalender. Zu kaufen gibt es ihn ab sofort online unter www.meingiessen.de und lokal bei Punkt und Strich, der Touristinformation oder Thalia.