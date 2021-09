Besonderer Flohmarkt der Gießener Werkstattkirche

Gut besucht waren Flohmarkt und Impfaktion der Werkstattkirche. Foto: Kremer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die "Werkstattkirche" hat ihre zweite Impfaktion in Zusammenarbeit mit dem Impfmobil des Impfzentrums Gießen veranstaltet. Vor drei Wochen fand die Aktion in Kombination mit einem Besuch der "Barber Angels" statt, dieses Mal wurde als Begleitprogramm ein Flohmarkt organisiert. Bisher konnte aufgrund eines Mangels an Helferinnen und Helfern kein Flohmarkt auf die Beine gestellt werden, "jetzt haben wir das einfach mal gewagt", so die zufriedene Organisatorin Bärbel Weigand.

Was diesen Flohmarkt so besonders macht, ist das spezielle Zahlungsmittel, mit dem im Hof vor der "Werkstattkirche" gehandelt wird. Anstelle von Geld kann man hier auch mit besonderen Talenten oder Angeboten zur Mithilfe bei Umzügen, Wohnungssanierungen oder Nachhilfe bezahlen. Jeder, der wollte, gab dazu auf einem Steckbrief eigene Hobbys, Fähigkeiten, die man mit anderen teilen möchte, oder Angebote, etwas zum besseren Leben anderer beizutragen, an. Somit erwerben Flohmarktbesucher nicht nur Kleidungsstücke oder Möbel, sondern gleichzeitig auch eine Eintrittskarte in das große Netzwerk der "Werkstatt Kirche".

Gesangseinlagen und instrumentelle Beiträge seien perspektivisch auch sehr gerne gesehen, erklärt Christoph Geist und gibt bereits einen Ausblick in die Zukunft: Vielleicht finde sich ja jemand, der beim Adventssingen in den Treppenhäusern der großen Wohnblocks mitmachen will, auch ein Kammerorchester oder eine Band sei in der Planung. Der Flohmarkt diene also nicht nur als Tauschbörse im herkömmlichen Sinne, sondern auch als Werbeaktion für die "Werkstattkirche" selbst. "Das ist alles nur ein Versuch, um das Netzwerk zu erweitern", stimmt Bärbel Weigand ihrem Kollegen zu.

Neben dem Flohmarkt und der Impfaktion fand am Sonntag auch wieder das "Repair-Café" statt. "Wir versuchen die Sachen, die den Müllberg vergrößern, zu reparieren", erläutert Hans-Jürgen Redmann, gelernter Elektriker, das Konzept des Cafés. Bei manchen Geräten, wie dem alten Wasserkocher, an dem er gerade arbeitet, rentiere es sich preislich kaum noch, sie bei einem Handwerker reparieren zu lassen, weshalb schnell die Tendenz zum Wegwerfen und neu kaufen entstehe. Das "Repair-Café" auch zu einem Ort der Nachhaltigkeit. Die Mitglieder der "Werkstatt Kirche" freuen sich über vielfältige Ideen, die Nachbarschaft zu stärken.

Besonders stolz sind die Organisatoren, dass sie durch den Flohmarkt schon viele Mitstreiter wie einen Musiklehrer, einen Mathelehrer, Helfer zum Kinderschminken und Fahrradreparateure für zukünftige Aktionen zusammentrommeln konnten. Trotzdem bleiben sie aber auch offen und dankbar für alle weiteren Angebote, die den Menschen in der Nordstadt nützlich sein könnten.