"Besseres Sicherheitsgefühl" in der Stadt Gießen

GIESSEN - Als "wesentlichen Beitrag zu einem verbesserten Sicherheitsgefühl in der Innenstadt" hat Bürgermeister Peter Neidel in einer ersten Bilanz die Videoüberwachung bezeichnet. Gemeinsam mit der Polizei wurde vor einem halben Jahr der erste Teil des Videoüberwachungskonzepts, die Anlage am Marktplatz mit drei Kameras, offiziell in Betrieb genommen.

"Die Bilder laufen bei der städtischen Ordnungspolizei und der Polizeistation Gießen Nord auf. Dort ist auch eine Auswertung möglich. Von der Polizeistation wurden die sogenannten "Wächterbereiche" festgelegt", erläutert Mark Weiershausen, Leiter der Polizeistation Gießen Nord in einer Pressemitteilung. "Das sind Bereiche, die die Kameras automatisiert in einem regelmäßigen Turnus immer wieder selbstständig anfahren und filmen. Diese wurden über das Ordnungsamt der Stadt Gießen von der Firma Siemens unter Berücksichtigung des Datenschutzes entsprechend technisch umgesetzt", ergänzt Weiershausen. Die Erfolge in Sachen Strafverfolgung seien derzeit wegen der Coronalage zwar nicht repräsentativ, aber trotzdem erfreulich. Erste Ergebnisse bei der Aufklärung von Straftaten konnten hierbei erzielt werden. Die Videoüberwachung habe sich inzwischen als hervorragende Ergänzung und Hilfsmittel für das Konzept "Sicheres Gießen" erwiesen, teilt die Stadt mit.

Mobile Anlagen

Für die beiden anderen Standorte, Hauptbahnhof und sogenanntes "Dönerdreieck",Asterweg/Walltorstraße, laufen die Herstellungsarbeiten seitens der Stadt Gießen, sind aber im Hinblick auf die notwendigen Tiefbauarbeiten wetterabhängig. Die Hard- und Software sowie die entsprechende Beschilderung steht zur Verfügung bzw. wurde bereits installiert. Mit der Fertigstellung der Maßnahme ist noch im März 2021 zu rechnen: "Damit sind dann in Kürze alle drei Standorte errichtet und in Betrieb", freut sich Ordnungsdezernent Neidel. Darüber hinaus besteht in Zusammenarbeit mit der Polizei auch die weitere Möglichkeit zu einer temporären Videoüberwachung mittels mobiler Überwachungsanlagen, wie sie 2020 anlässlich des Faschingstreibens im Bereich der Ludwigstraße an Faschingssonntag eingerichtet wurde. Der Einsatz der Videoüberwachungsanlage stieß innerhalb der Bevölkerung auf positive Resonanz. Innerhalb des Überwachungsbereichs wurden keine Straftaten registriert, heißt es. So haben das Polizeipräsidium Mittelhessen und die Stadt Gießen ein positives Fazit zum Einsatz der Videoschutzanlagen gezogen.

Auch bei aktuellen Lagen sind die Anlagen zentrale Hilfsmittel, um Entwicklungen, Strömungen oder Personen zu erkennen. So können gezielt (ordnungs-)polizeiliche Maßnahmen getroffen werden. Nach Straftaten und polizeilich relevanten Ereignissen sind Beweissicherungs- und Identifizierungsmaßnahmen durch die Auswertung des Videomaterials durch die Polizei für die erfolgreiche Aufklärung ein zusätzlicher Erfolgsgarant. "Grundsätzlich ist die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Maßnahme der Videoüberwachung vorhanden und geht nach Aussagen von Bürgerinnen und Bürgern mit einer erzielten Steigerung des Sicherheitsempfindens einher", so Bürgermeister Neidel, der erwähnt, dass auch die anderen Bereiche der Stadt und die Stadtteile im Hinblick auf die Sicherheit nicht zurückstehen. "Wir können und wollen nicht überall eine automatisierte Videoüberwachung errichten", stellt Neidel klar.

"Daher haben wir mit der Idee der "Mobilen Wache" eine weitere Komponente eingerichtet, die dem Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger dient", so Neidel abschließend.