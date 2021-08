Bestand an Sozialwohnungen in Gießen schmilzt

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Daten des Sozialstrukturdatenberichtes von 2020 zeigen deutlich: Es gibt es einen starken Rückgang des Bestandes an öffentlich geförderten Wohnungen in Gießen: 504 Wohnungen seit 2017.

"Die Entwicklung war vorhersehbar. Denn die Zeiträume, in denen Sozialwohnungen der Belegungs- und Mietpreisbindung unterliegen, sind lange bekannt", so Vorsitzender Stefan Kaisers, und fügt hinzu: "Die alte Rathauskoalition einigte sich erst 2018 darauf, 400 neue Sozialwohnungen zu bauen, von denen bis heute nicht einmal 50 bezugsfertig sind. Der neue Magistrat will jährlich 150 öffentlich geförderte Wohnungen errichten lassen, was sehr ambitioniert ist. Das wären dann in fünf Jahren 750." Zugleich setzte sich aber das Abschmelzen des Sozialwohnungsbestandes unerbittlich fort, von zur Zeit 2017 auf nur noch 1731 im Jahre 2026. Im Saldo seien es also nur 464 Wohnungen, die hinzukommen, wenn die Planung aufgeht."Nun wird von politischer Seite im Rathaus immer wieder betont, trotz des Wegfalls der Sozialbindung blieben die Wohnungen ja in der Hand "sozialer Trägerschaft", zumeist der Wohnbau. Das ändert aber nichts daran, dass die Mieten nicht mehr gedeckelt sind und schrittweise dem allgemeinen Mietniveau in der Stadt angepasst werden", erklärt der Mieterverein.

Greensill-Millionen fehlen

"Über die Finanzierung ihres Neubauprojektes, das neben den Fördermitteln des Landes auch erhebliche Zuschüsse der Stadt erfordert, um zu bezahlbaren Mieten zu kommen, besteht längst keine Klarheit. Die Corona-Krise hat der Stadt erhebliche Einnahmeverluste beschert und die Verschuldung nach oben getrieben. Zudem sind die zehn Millionen Euro Rücklagen wegen der Pleite der Greensill-Bank verloren. Die zur OB-Wahl aufgerufenen Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, wie sich die Kandidaten zu dem Thema positionieren", fordert der Mieterverein.