Bestandsaufnahme zu gesperrten und veralteten Sportstätten in Gießen

"Natürlich ist es so, dass uns beziehungsweise den Schulsport und auch die Vereine ein zeitlicher Ausfall von Sport- und Trainingsmöglichkeiten beziehungsweise die zeitliche Überschneidung von Sperrungen einzelner, aber großer Hallen empfindlich treffen kann. Freuen kann sich darüber keiner. Allerdings steht auch nicht alles in unserer Macht, das zu verhindern. Erinnern wir uns: Die Lio-Turnhalle haben wir nicht freiwillig geschlossen, sondern mussten es, um Gefahren zu verhindern. Die Rivers-Halle wurde und wird für die Corona-Testung gebraucht. Alle Beteiligten, einschließlich der Sport-Nutzer, haben dafür vollstes Verständnis. Der Bedarf für die Sanierungsmaßnahmen besteht schon lange und wir sind durch das Kommunale Investitionsprogramm II in der Lage, die dringenden Sanierungsarbeiten endlich durchzuführen. Die Halle der TLS wird energetisch saniert - nicht nur für den Klimaschutz eine wichtige Maßnahme. Die Umsetzung der Investitionsprogramme ist an Fristen gebunden. Die Maßnahme zu schieben, würde bedeuten, auf Zuschüsse und damit auf die Umsetzung der Maßnahme zu verzichten. Und der Verzicht auf Sanierungen wird irgendwann zu Sperrungen aus baulichen Gründen führen. Sanierungsarbeiten führen immer zu Engpässen. Dafür braucht es Verständnis bei allen: Schulsport, Vereinssport. Aber auch neue Kooperationen, die bereits geschehen und vielfach zu Ergebnissen führen, die zwar von allen ein Entgegenkommen benötigen, aber für eine gewisse Zeit auch funktionieren. Dies geschieht schon heute zum Beispiel beim Schulsport der Liebigschule: Die Errichtung der Interimshalle auf dem Gelände des MTV wird planmäßig in den Sommerferien erfolgen. Und dies funktioniert zum Beispiel auch im Profisport: Um auf eine mögliche Nutzungsverlängerung des Corona-Kompetenzcenters in der Rivers-Barracks-Halle reagieren zu können, wurde für die Gießen 46ers eine Ausweich-Trainingshalle ab August 2020 beziehungsweise mit Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison gefunden. Die Eduard-David-Halle in Krofdorf-Gleiberg wird von der Gemeinde Wettenberg tagsüber von Montag bis Freitag an fünf Tagen zur Verfügung gestellt, wofür wir sehr dankbar sind. Der tatsächliche Nutzungsbeginn ist abhängig von den weiteren Planungen mit Beginn der neuen Basketball-Saison in der 1. Liga. Hier sind die 46ers im Dialog mit der Gemeinde Wettenberg. Für alle anderen, die durch die Sperrung der TLS betroffen sind, wird es auch Lösungen geben, über die sich dann zu unterhalten ist, wenn uns der verbindliche Arbeitsbeginn bekannt ist. Derzeit sind viele Variablen im Spiel, die wir dann mit allen Beteiligten besprechen werden. Das Sportamt wird für den Vereinssport daran arbeiten, das Schulverwaltungsamt mit der Schule. Das sind herausfordernde Aufgaben. Aber wir sind sicher, dass es Einzellösungen geben wird, die sich im direkten Dialog mit den Betroffenen dann finden lassen. Und klar ist: Die leistungsorientierten BB-Jugendteams genießen bei der Hallenvergabe Priorität. Selbstverständlich wird dieser Trainings- und Spielbetrieb sichergestellt werden."

(Stellungnahme auf Nachfrage zum Themenkomplex der Hallennutzung vom 6. Juli 2020)