Beste Absolventen qualifizierensich weiter

GIESSEN (red). 64 Absolventen der Abendhauptschule, Abendrealschule und der Fachhochschulreife nahmen jüngst ihre Zeugnisse in Empfang. In der Abendhauptschule wurden 34 Studierende mit dem Hauptschulabschluss entlassen, davon 19 mit qualifizierendem Abschluss. Der beste Absolvent erreichte die Note 1,1 und findet sich damit in guter Gesellschaft von sieben weiteren Schülern mit einer Einser-Abschlussnote. Nach eigenen Angaben möchten sich 21 der Absolventen weiter in der Abendrealschule qualifizieren, andere streben eine Ausbildung an.

In Klasse R4 erhielten sieben von 22 Absolventen den qualifizierenden Realschulabschluss, drei davon mit der Note "Eins" vor dem Komma. Sascha Koch (bester Abschluss mit 1,1) möchte nun das Abendgymnasium besuchen, andere Studierende gehen in Richtung Büromanagement, Justizvollzugsangestellter oder Bestattungsfachkraft.

Mathias Nowatzki erhielt, wie Sascha Koch, vom Förderverein einen Büchergutschein für den besten Abschluss (Fachhochschulreife 1,1) und strebt nun ein duales Studium an. Insgesamt erreichten neun Studierende die Fachhochschulreife.

Schulleiter Dieter Cebulla und Studiendirektorin Susanne Hansen überreichten allen Abgängern eine Broschüre der Abendschule und einen Stoffbeutel des Fördervereins.