Bestell- und Abholservice bei Tourist-Info

GIESSEN - Auch die Tourist-Information Gießen hat ihre Pforten für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter sind allerdings noch bis zum 23. Dezember telefonisch und per E-Mail von 10 bis 14 Uhr erreichbar. Letzte Weihnachtseinkäufe können somit noch bei der Tourist-Information getätigt werden: Die Gießen-Produkte finden Interessierte auf der Webseite www.giessen-entdecken.de sowie im Schaufenster der Tourist-Information und können per E-Mail an tourist@giessen.de oder telefonisch unter 0641/306-1890 bestellt werden. Die Abholung erfolgt nur mit Terminvereinbarung und die Zahlung ist ausschließlich kontaktlos mit EC- oder Kreditkarte möglich.

Vom 24. Dezember bis zunächst 10. Januar bleibt die Tourist-Information geschlossen, ebenso das InfoCenter Hochschulen + Stadt im Gießener Bahnhof.