Bestnote 1,6 an Abendschule

Sebastian Pieritz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). "Es waren in diesem Jahr keine einfachen Bedingungen und die Studierenden haben einen eigenen Weg gefunden, die ungewöhnlichen Bedingungen zu meistern. Darauf können unsere Absolventinnen und Absolventen in außerordentlichem Maße stolz sein", wie der Leiter der Abendschule Gießen, Dieter Cebulla, betont. Sie bleiben als Coronajahrgang unverwechselbar in Erinnerung. Die Studierenden des Jahrgangs 2020 haben zum ersten Mal unter den nahezu gleichen Prüfungsbedingungen das Abitur abgelegt wie Schüler und Schülerinnen an der Tagesschule. Mit Blick darauf, dass die Studierenden des zweiten Bildungsweges berufstätig sind und mitunter eine Familie versorgen, wird ihre beeindruckende Leistung besonders deutlich. "Sie können auf das Erreichte stolz sein", hob der Schulleiter in seiner feierlichen Ansprache besonders hervor. Stolz als positives Gefühl zu begreifen für das Anerkennenswerte, das Besondere und Zukunftsträchtige, was die Studierenden in den vergangenen drei Jahren zielstrebig und konsequent erarbeitet haben - diesen Einsatz zu würdigen war Cebulla ein besonderes Anliegen. Auf ihrem Weg wurden die Studierenden von den Lehrkräften bei den Anstrengungen tatkräftig unterstützt und der jahrgangsbeste Absolvent, Sebastian Pieritz, richtete sich an die Lehrerinnen und Lehrer der Abendschule Gießen mit dem Satz: "Haben Sie vielen Dank: Wissen ist ein großes Geschenk!" Leider konnte die Verabschiedung nur im kleinen Kreis stattfinden und trotzdem konnte die Abendschule Gießen die Entlassung ihrer Absolventinnen und Absolventen feiern und gemeinsam auf die vergangene Lernzeit zurückschauen.

Dem besten Absolventen (Abschlussnote 1,6) gratulierte auch der Förderverein der Abendschule. Ihm wurde ein Büchergutschein im Namen des Fördervereins überreicht.