Bestnoten für JLU-Fächer Recht und Wirtschaft

GIESSEN (red). Die Fachbereiche Wirtschaftswissenschaften und Rechtswissenschaft der Justus-Liebig-Universität (JLU) können sich über Lob und Anerkennung durch ihre Studierenden freuen: Im aktuellen Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE-Ranking) gibt es für beide Studienfächer Bestnoten in mehreren Kategorien. Als herausragend wurde laut einer Pressemitteilung insbesondere die Unterstützung am Studienanfang beurteilt. Die JLU zählt in diesem Bereich zur Spitzengruppe unter bundesweit mehr als 300 untersuchten Universitäten und Fachhochschulen.

Lob für Fachbibliotheken

Besonders gut bewertet wurde auch das soziale Klima zwischen Studierenden und Lehrenden sowie die Unterstützung durch Lehrende während des Studiums. Neben Anerkennung für die Qualität, Zugänglichkeit und Vollständigkeit von Materialien für Lehrveranstaltungen und Prüfungen überzeugt auch der Bestand der Fachbibliotheken. Hohe Zufriedenheit herrscht darüber hinaus bezüglich der technischen Ausstattung der Räumlichkeiten.

Neben Fakten zu Studium, Lehre und Forschung umfasst das aktuelle CHE-Ranking auch die Urteile von Studierenden über die Studienbedingungen an ihrer Hochschule. Das JLU-Präsidium hatte den Fachbereichen eine Teilnahme am CHE-Ranking freigestellt. Unipräsident Prof. Joybrato Mukherjee freut sich über die guten Bewertungen und betont: "Ich danke den Lehrenden der beiden Fachbereiche sehr für ihr Engagement, das sich in der erkennbaren Zufriedenheit unserer Studierenden widerspiegelt."

Jedes Jahr wird vom CHE ein Drittel der Fächer neu bewertet. Alle Ergebnisse des Rankings erscheinen im "Zeit"-Studienführer 2020/21.