Bestseller-Autor Leif Randt beim LZG

giessen. Ausnahmsweise zunächst zur Kritik: Am Tag des Erscheinens von Leif Randts "Allegro Pastell" im März attestierte der Zeit-Feuilletonist Ijoma Mangold dem Roman "die perfekte Durchdringung der Gegenwart". Von diesem Buch könne gar eine neue Jugendbewegung ausgehen, befand der Rezensent. Es war ein Urteil, an dem fortan niemand mehr vorbeikam, der sich professionell zu dem Werk äußern wollte. Nun gastierte Leif Randt am Donnerstagabend beim Literarischen Zentrum Gießen (LZG).

Und der Schriftsteller, 1983 in Frankfurt geboren und im nahen Maintal aufgewachsen, ordnete diese aufgeregten Lobeshymnen für sein Werk bemerkenswert unaufgeregt ein. Die für Randt selbst vielleicht euphorischste Kritik seit Helene Hegemann vor rund zehn Jahren "ist ja auch Politik". Denn fortan musste sich jeder Rezensent nicht nur zum Buch, sondern immer auch zu Mangolds Besprechung verhalten - "und ich befürchtete gleich, dass es dabei ins Gegenteil umschlägt". So lieferte Leif Randt dem LZG-Publikum im "Prototyp" einen interessanten Einblick in das System Feuilleton meinungsmachender Medien. Vor allem aber gab er lesend Einblicke in einen Roman, der natürlich auch nicht zu unrecht von Mangold so überschwänglich gelobt worden war.

Erzählt wird von dem Mittdreißiger Jerome, der als Webdesigner im Frankfurter Vorort Maintal lebt und eine Fernbeziehung mit der Berliner Schriftstellerin Tanja führt. "Es sind eigentlich zwei glückliche Menschen", beschrieb Randt seine Figuren im Gespräch mit LZG-Moderatorin Laura Wagenbach. Doch wo ist dann der Haken, wo sind die Probleme, die es im Verlaufe eines Liebesromans üblicherweise zu bewältigen gilt? Genau solche Genreregeln wollte Randt, dem der literarische Durchbruch 2011 mit der Dystopie "Schimmernder Dunst über CobyCounty" gelang, mit seinem neuen, vierten Roman unterwandern. Stattdessen greift er vor allem die Befindlichkeiten seiner Figuren auf und umkreist sie permanent und konzentriert aus nächster Nähe.

Mehr als ein wenig Brexit dringt also nicht in die von Frühjahr 2018 bis Spätsommer 2019 reichende Handlung ein. Und das auch nur, wie der Gast erzählte, weil Jerome eine englische Mutter hat und dieses Thema damit quasi automatisch Gewicht für ihn bekommt. Ansonsten habe er bedeutende gesellschaftliche Phänomene unserer Zeit bewusst ausgespart, "weil sie für das Leben im Privaten meiner Meinung nach keine Rolle spielen", befand der in Berlin und Maintal lebende Randt.

Ein bemerkenswerter Zeit- und Generationenroman ist "Allegro Pastell" vermutlich gerade deshalb geworden. Wie das sich auf Distanz haltende Paar redet, welchen Lifestyle es pflegt, welche Gefühle es miteinander teilt oder voreinander verschweigt, all das ist mit großer Meisterschaft formuliert. Grandios etwa gelingt die Szene, in der sich beide nach einem halben Jahr der Trennung auf einer Hochzeit in der thüringischen Provinz wiedertreffen.

All diese perfekt eingefangenen Schauplätze, von den langweiligen Maintaler Häuserzeilen über das Hipstermilieu des Bahnhofsviertels bis hin zu einem wie aus der Zeit gefallenen China-Restaurant in einem Einkaufszentrum sind dem Leben abgeschaut. Vor allem aber zeigt Leif Randt in diesem Buch, welche Techniken der Alltagsbewältigung die jungen, urbanen, gutsituierten Menschen der um die 30-Jährigen nutzen. Wer wissen will, wie sie ticken, sollte unbedingt zu "Allegro Pastell" greifen.

