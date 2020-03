Bestürzung über Tod von Thomas Schäfer

Jetzt teilen:

Giessen (red). Der plötzliche Tod von Finanzminister Thomas Schäfer hat auch das Regierungspräsidium (RP) Gießen zutiefst erschüttert. "Ich habe Thomas Schäfer seit mehr als 20 Jahren gekannt", sagt Regierungspräsident Christoph Ullrich. Als Kollege im Hessischen Ministerium für Justiz habe er seine hohe fachliche Kompetenz sehr geschätzt. "Was ich an ihm besonders mochte, war seine Bodenständigkeit, denn auch nach zehn Jahren im Ministeramt war er mit dem Herzen auch immer noch Kommunalpolitiker. Mittelhessen und vor allem der Landkreis Marburg-Biedenkopf verlieren einen charismatischen und herausragenden Politiker", so Ullrich. Neben seiner fachlichen Kompetenz habe er sich auch menschlich über jede Begegnung mit Thomas Schäfer gefreut. "Er hatte Humor und, das galt für jeden, immer ein offenes Ohr für die Sorgen seiner Mitmenschen. Mein und unser ganzes Mitgefühl hier im Regierungspräsidium Gießen gilt seiner Familie."

Auch JLU-Präsident Joybrato Mukherjee sprach von einem "unglaublichen Verlust" und würdigte den CDU-Politiker als "verlässlichen und zugewandten Gesprächspartner". Gerade in diesen schwierigen Zeiten habe man auf seine Kompetenz, seinen Pragmatismus und seine Standfestigkeit setzen können. Er hinterlasse eine "gewaltige Lücke in der hessischen Landespolitik".