Besucher des Kunstmarktes in Gießen nehmen Wartezeiten gerne in Kauf

Sehr gefragt ist der Batik-Stand, die späteren Ergebnisse sind überaus vielfältig. (Foto: Jung)

GIESSEN - GIESSEN. „Immerhin, es findet mal etwas statt in der Stadt“, freute sich Sönke Müller, Organisator vom Kunstmarkt „Mach(s) mit Gießen“. Er hatte alle Hände voll zu tun an seinem Tisch. 60 Leute durften maximal auf das Gelände im Ulenspiegel-Biergarten und da hieß es, peinlich darauf zu achten, wenn Besucher das Gelände verließen und neue kamen, damit die Zahlen nicht überschritten wurden.

Jeder Gast musste seine Kontaktdaten aufschreiben, später beim Verlassen wurde der Eintrag gestrichen. So kam es auch mal zu kurzen Wartezeit, doch das nahmen die zahlreichen Besucher gerne hin. Schließlich war Sonntag, die Auswahl an Veranstaltungen rar und man kannte den Kunstmarkt aus den Vorjahren. Zum zehnten Mal präsentierten „Hausgemachtes“ und „raumstation3539“ dieses Event. Es gehörte eigentlich zum Stadtfest-Rahmenprogramm und es war lange nicht klar, ob der Kunstmarkt überhaupt stattfinden konnte. Dafür wurden die Gäste jetzt mit einem freundlichen „Wie schön, dass Ihr da seid“ und dem Hinweis „Haltet bitte die Verhaltensregeln ein“ auf einem Plakat empfangen. Auf der grünen Rasenfläche saßen die Besucher im gebührenden Abstand.

Reduziert auf neun Stände

Nachmittags wärmte die Sonne und es schien eine entspannte Atmosphäre, allerdings zurückhaltender als bisher, zu sein. Früher zählten 20 Stände zum Kunstmarkt, jetzt waren es gerade mal neun. Dort, wo ein gelb-schwarzes Absperrband dafür sorgte, dass der Abstand eingehalten wird, hielten sich kaum Besucher auf. Zu den Klängen von Musik und Gesang bewegte sich eine junge Frau, warf zwei große Keulen in die Luft und fing sie wieder auf. Nicht immer gelangen die Kunststücke, doch sie hatte selbst auch Spaß an der Vorführung. Andere interaktive Aktionen wie Yoga und Akrobatik durften nicht stattfinden.

Dicht umlagert war der Batik-Stand gleich im Eingangsbereich. Und er bildete einen Farbtupfer im Geschehen. Mit ihrem Nachhaltigkeitsprojekt „AWEARness“ machten Alina Kern und Annika Happel aufmerksam. Es roch ein wenig nach Essig, denn mit Essig und Salz bleibt die Farbe beim Batiken stabil, erläuterte Alina Kern. Die beiden Freundinnen gründeten im Frühjahr eine Initiative für Second-Hand-Kleidung und gegen die Wegwerfgesellschaft. Ein großes Aktionswochenende wurde geplant mit Musik und Workshops. Doch: Corona machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Froh waren sie nun, dass „Mach(s) mit Gießen“ ihnen die Gelegenheit gab, ein kleineres Projekt vorzustellen. Der Andrang an den Farbeimern unter dem Sonnenschirm gab ihnen Recht. Mit großer Kraft wrangen Frauen und Kinder die mitgebrachten Kleidungsstücke aus, nachdem sie die in rote Eimer mit Farbe getaucht hatten. Dann wurden sie auf den Ständern zu den anderen Stücken zum Trocknen gehängt. Weiße alte T-Shirts, die schon eine Zeit auf dem Buckel haben, aber zu schade sind, um sie wegzuwerfen, brachten die Frauen und Kinder mit. Rot, blau, lila oder gefleckt, ansehnlich, jedoch anders waren sie allemal am Ende der Behandlung in den Eimern. Einziger Wermutstropfen für Alina Kern: Sie werden in Plastiktüten verpackt, denn die Farbe würde andere Transportmittel verfärben.

Heimische Produkte

Mit Produkten aus Kleinlinden macht Christiane Janetzky-Klein an ihrem kleinen Stand aufmerksam. Schaffelle und gefüllte Kissen, deren Stoffe aus Heuchelheim stammen, bietet sie an und legt ihren Fokus auf heimische Produkte, wie auch auf den Anhängern zu lesen ist. Mangels eines Spiegels reicht die Verkäuferin von Modeschmuck ihrer Kundin ihr Handy, damit sie betrachten kann, wie schön ihr der Ohrschmuck steht. In der hinteren Ecke unter dem Baum werden Masken angeboten, Christel Stroh verkauft ihr schönes Büchlein „Gießener Skizzen“, in dem sie vorstellt, wie sie mit Stift und Papier durch die Stadt gezogen ist. Gerne hätte sie einen Kaffee getrunken, doch der zählt wohl nicht zum Getränkeangebot, bedauert sie.

Je näher der Abend kommt, je kühler wird es und damit sinkt auch die Kauflust. Ein wenig laut wird es, als der Sänger mit „Sun Zero Zombie Pop“ eine andere musikalische Gangart einschlägt, als das bisher gehörte mit sanften und ruhigen Klängen. Süßes fehlt auch nicht beim Kunstmarkt. Konfitüre, Chutney, Gelee und vieles mehr sind an einem Stand zu bekommen, farbig wirkt die Auslage und das Angebot, das an Vielfältigkeit nicht zu überbieten ist.