Beteiligung an Spendenplattform

GIESSEN - (red). Zusätzlich zur Vergabe eigener Spenden an gemeinnützige und caritative Einrichtungen will die Sparkasse Gießen soziales Engagement in der Region während der Corona-Krise unterstützen. Dazu beteiligt sie sich an der neuen Online-Spendenplattform „WirWunder.de“. Damit können entsprechende Projekte von Vereinen direkt von jedermann gefördert werden. Die gespendeten Gelder fließen vollständig in das gewählte Engagement. Für die Umsetzung kooperiert die Sparkasse mit der Non-Profit-Initiative betterplace.org, die seit 2007 aktiv ist. „Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir gemeinsam handeln und denen helfen, die Unterstützung brauchen“, erklärt Peter Wolf, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Gießen. Wer das Geld erhält, entscheiden die Spendenden selbst: „Die Angebote sind vielfältig. Es geht beispielsweise um Lebensmittelpakete für Kinder in Not, die Versorgung von Obdachlosen oder auch um volle Näpfe in Tierheimen“, so Sparkassendirektorin Ilona Roth.