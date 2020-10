"Betongold" verflüssigen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Volksbank Mittelhessen geht eine Kooperation mit dem Hamburger Immobilienspezialisten wertfaktor ein. Deren Produktneuheit ermöglicht einen Teilverkauf der eigenen Immobilie, erklärt die Voba in einer Pressemitteilung. Besonders für ältere Eigenheimbesitzer sei dies eine gute Alternative, in der Immobilie gebundenes Vermögen in Liquidität umzuwandeln.

Bei Kapitalbedarf im Alter bliebe oft nur der Gesamtverkauf des geliebten Eigenheims. Dank eines neuen Modells hätten Hausherrn nun die Möglichkeit, ihr "Betongold" zu verflüssigen, ohne aus der eigenen Immobilie ausziehen zu müssen. Das Unternehmen wertfaktor hat diese Innovation entwickelt. "Der Eigentümer bleibt Eigentümer und erhält dennoch Liquidität. Das war bislang ausgeschlossen. Anstatt die Immobilie als Ganze zu verkaufen, übernimmt wertfaktor nur bis zu 50 Prozent", erläutert Volksbankvorstand Dr. Lars Witteck. "Der Verkäufer erhält dafür ein lebenslanges Nießbrauchrecht. Die Entscheidungsmacht bleibt vollständig bei ihm." Bei üblichen Verrentungsmodellen gehen dagegen sämtliche Rechte und Pflichten an der Immobilie auf den Käufer über. "Mit wertfaktor haben wir einen interessanten Partner gefunden, der unser eigenes Angebot sinnvoll ergänzt. Unsere Beraterinnen und Berater kennen ihre Kunden und können daher gut einschätzen, ob ein Teilverkauf eine vorteilhafte Option darstellt", so Dr. Lars Witteck.

Christoph Neuhaus, Gründer und Geschäftsführer der wertfaktor Immobilien GmbH: "Wir sind vor zwei Jahren mit dem Ziel auf den Markt gegangen, eine faire Alternative zur Leibrente zu schaffen, mit der sich Eigenheimbesitzer im wohlverdienten Ruhestand Wünsche erfüllen können. Dass die drittgrößte Volksbank Deutschlands nun mit uns kooperiert, ehrt und bestätigt uns in unserer Vision gleichermaßen. Die Volksbank Mittelhessen ist bundesweit die erste Genossenschaftsbank, die mit wertfaktor zusammenarbeitet. Und so funktioniert es: Der Immobilienbesitzer legt fest, wie viel Bargeld er aus seinem Haus oder seiner Wohnung herauslösen möchte. Ein unabhängiger Gutachter ermittelt dann den Marktwert des Objekts, aus dem sich der Anteil errechnet, der an wertfaktor verkauft wird.

Der Eigentümer erhält eine Sofortzahlung. Ein im Grundbuch eingetragenes Nießbrauchrecht sichert ihm das lebenslange und alleinige Nutzungsrecht. Im Gegenzug berechnet wertfaktor ein monatliches Entgelt für die Nutzung des veräußerten Immobilienanteils. Verlässt der Eigentümer die Immobilie, haben er oder seine Erben zunächst ein Ankaufsrecht für den wertfaktor-Anteil. Wird dieses nicht in Anspruch genommen, veräußert wertfaktor das gesamte Objekt. Beiden Parteien steht ihr Anteil des Erlöses zu. Weitere Details: vbmh.de/wertfaktor