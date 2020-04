Betreiber des Eiscafés San Marco in Grünberger Straße wollen kürzertreten

Maria und Dieter Leidner standen lange hinter der Eistheke und wollen sich jetzt zur Ruhe setzen. Foto: Friese

GIESSENNormalerweise würden sich jetzt bunte Eissorten in und Gäste vor der Kühltheke des Eiscafés San Marco in der Grünberger Straße tummeln. Momentan ist jedoch beides leer, was nicht dem mangelnden Zulauf der traditionellen Eisdiele geschuldet ist. Vielmehr zwingt auch die Corona-Krise die langjährigen Betreiber Maria und Dieter Leidner zur temporären Schließung. Neben dem Hinweis der unfreiwilligen "Coronaferien" ist am Ladenfenster noch eine weitere Nachricht zu lesen: "Nach unzähligen Kugeln Eis und vielen heißen Sommersaisons ist es nun an der Zeit, etwas kürzerzutreten und das Eiscafé abzugeben."

"Die Entscheidung dafür steht schon ein wenig länger", berichtet das Betreiberehepaar im Gespräch. Beide sind nun 72 Jahre alt, Zeit, um sich zur Ruhe zu setzen. So hat Maria Leidner die letzten 45 Jahre in ihrer Eisdiele verbracht, Ehemann Dieter stieg 2014 voll mit ein. Vorab war er als Architekt tätig. Die gebürtige Italienerin stammt aus der Nähe von Venedig, die ganze Familie ist schon lange Jahre in der Eisbranche tätig. Und so ist sie quasi mit der Eisherstellung aufgewachsen.

Gegen Ende der 60er Jahre arbeitete sie noch in der ehemaligen Eisdiele am Kreuzplatz. Einige Jahre später fand das Ehepaar dann das Ladenlokal in der Grünberger Straße. "Als wir das erste Mal hier vorbeikamen, stand noch ein Auto drin", erinnern sich die Betreiber. Kurzerhand wurde der Laden gemietet und ausgestattet, Ende der 80er Jahre dann noch einmal umgebaut und um eine größere Terrasse erweitert.

Tradition stand immer weit oben bei der Auswahl der Eissorten. Nuss, Schokolade, Vanille und Erdbeere, so die beliebtesten Sorten, welche sich im Laufe der Jahre auch nicht sonderlich verändert haben. Es wurden auch immer mal sogenannte "Trendeissorten" wie Safraneis ausprobiert, allerdings nie auf Kosten des klassischen Angebotes. Besonders die treue Stammkundschaft und die zentrale Lage sind es, die die Leidners über Jahre lang Freude an ihrem Beruf haben spüren lassen. "Eis ist ein Saisongeschäft und sehr vom Wetter abhängig", wissen sie jedoch auch. So kommt es in der wärmeren Jahreszeit vor, dass eine Siebentagewoche mit langen Arbeitsschichten die Regel ist.

Im Dezember und Januar ist geschlossen, ab Februar kommen oft schon die ersten Sonnenstrahlen heraus und sogleich auch die eishungrige Kundschaft. "Hier muss man sehr flexibel reagieren können", betonen die beiden. So sei es in den letzten Jahren zudem auch schwieriger geworden, gutes Personal zu finden. Früher habe man oft Mitarbeiter aus Italien beschäftigt, heute stünden studentische Aushilfen zu Verfügung. Dieter Leidner bietet gerne an, einen potenziellen Nachfolger in das Geschäft einzuweisen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wer Interesse an einer Übernahme hat, kann sich gern bei Dieter Leidner per E-Mail unter hdl.giessen@t-online.de melden.