Betrug und Urkundenfälschung: Gießener Autohändler angeklagt

GIESSEN - Die Suche nach einem neuen Auto lief überaus erfolgversprechend. Der auf einem Verkaufsportal im Internet inserierte Audi A4 sagte dem 38-Jährigen auf den ersten Blick zu. Noch am selben Tag konnte er sich das Fahrzeug bei einem Gießener Händler anschauen. Nach einer Probefahrt war klar: "Ich hatte definitiv Kaufinteresse." Dass der Mann diese Aussage am Mittwoch im Zeugenstand vor dem Amtsgericht Gießen wiederholt, lässt ahnen, dass die Audi-Anschaffung dann doch nicht so reibungslos lief, wie erhofft. Genau genommen wurde der Kaufvertrag rückabgewickelt, nachdem sich Unstimmigkeiten zur Herkunft der Limousine und angeblich durchgeführter Reparaturen ergeben hatten. "Ich musste einen Anwalt einschalten", macht der 38-Jährige deutlich. Und damit war er augenscheinlich nicht allein.

Buchhaltung war fehlerhaft

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Inhaber des Autohauses und seinem ehemaligen Angestellten gewerbsmäßigen Betrug und Urkundenfälschung vor. Einem "einvernehmlichen Tatplan folgend" sollen sie drei Kunden gefälschte Kommissionskaufverträge vorgelegt haben, um so unter dem Deckmantel eines vermeintlichen Privatverkaufs als - lediglich vermittelnder - Händler bei Mängeln nicht haftbar gemacht werden zu können. Bei den drei Fahrzeugen sollen darüber hinaus notwendige Reparaturen nicht wie angekündigt durchgeführt worden sein. Doch nach dreistündiger Verhandlung bleibt von der Anklage nicht viel übrig. Zwar räumt der frühere Aushilfsverkäufer eine Tat ein, doch die weiteren Fälle sind offenbar auf Fehler in der Buchhaltung oder sprachliche Missverständnisse zurückzuführen. Das Verfahren gegen den Geschäftsführer wird in der Folge eingestellt, der Verkäufer zu einer Geldstrafe verurteilt.

Insgesamt geht es um 1700 Euro, die die Gebrauchtwagenfirma zwischen Oktober 2018 und Januar 2019 unrechtmäßig erhalten haben soll. Während der selbstständige Autohändler durch seinen Anwalt erklären lässt, von den Vorgängen nichts gewusst zu haben, gibt seine damalige Aushilfskraft einen Betrugsfall zu. Demnach hat er beim Verkauf eines Minis versichert, das Auto weise lediglich "Bagatellschäden" auf. Der neue Besitzer stellte dann allerdings fest, dass das Fahrzeug Kühlflüssigkeit verlor und der Radkasten gebrochen war. Aufgrund der Schäden war der Mini mindestens 500 Euro weniger wert als die gezahlten 2900 Euro. Dazu war das Auto nie im System des Händlers hinterlegt. Der Verkäufer, der zu diesem Zeitpunkt erst seit gut einem Monat auf 450-Euro-Basis angestellt war, wirtschaftete stattdessen in seine eigene Tasche. "Das ist meinem Mandanten besonders unangenehm", sagt Verteidiger Frank Richtberg. "Er wollte Geld kassieren und dafür steht er auch gerade."

Angeblich "tadelloser" Audi

Deutlich schwieriger zu rekonstruieren sind für Strafrichterin Antje Kaufmann drei weitere Vorgänge. Beim Verkauf des Audi A4 soll der Angeklagte wissentlich vorgetäuscht haben, dass die Limousine im Auftrag des Vorbesitzers auf Provisionsbasis veräußert wird. Faktisch war der Händler zuvor gerichtlich zur Rücknahme des Gebrauchtwagens verpflichtet worden, nachdem Mängel aufgetreten waren. Dem neuen Käufer wurde allerdings der Vorbesitzer als Verkäufer genannt. Dazu soll versprochen worden sein, dass erforderliche Reparaturen über rund 4000 Euro noch durchgeführt würden. Als der Käufer seinen angeblich "tadellosen" Audi dann abholen wollte, sei er "vertröstet" worden. Für den Kunden war dies Grund genug, die vorgelegten Dokumente einmal genauer anzuschauen. Ein angeblicher Beleg über erfolgte Reparaturen entpuppte sich dem Zeugen zufolge dann als einfacher Kostenvoranschlag. Er kontaktierte daraufhin den Vorbesitzer auf Facebook, der ob des Verkaufs in seinem Namen "aus allen Wolken gefallen" sei.

Keine Vermittlungsgeschäfte mehr

Einen vorsätzlichen Betrug kann die Richterin hier allerdings nicht mit der für eine Verurteilung erforderlichen Sicherheit feststellen. Denn der ehemalige Mini-Jobber behauptet, der Audi sei in der Buchhaltung - für die wiederum die Ehefrau des Geschäftsführers zuständig war - in der falschen Kategorie geführt worden. Für zwei weitere Tatvorwürfe - der Verkäufer soll die Unterschrift eines Kunden gefälscht und diesen Wagen ebenfalls als Provisionsgeschäft an ein Ehepaar veräußert haben, das später erhebliche Schäden feststellte - gibt es nach der Beweisaufnahme keine Anhaltspunkte. Auch wenn, wie es die Richterin formuliert, "ein Geschmäckle" bleibt. "Wir sind uns wohl einig, dass nicht sorgfältig gearbeitet wurde."

Wegen des zugegebenen Betrugsfalls wird der frühere Aushilfsverkäufer schließlich zu einer Geldstrafe von 1400 Euro (70 Tagessätze) verurteilt. Das Verfahren gegen seinen ehemaligen Chef wird eingestellt. Als Auflage muss der 31-Jährige 500 Euro an die Opfer der Flutkatastrophe zahlen. Der vom Kaufvertrag zurückgetretene 38-Jährige erhält außerdem die fehlenden 100 Euro seiner Anzahlung zurück. Aus den komplizierten Vorgängen will der selbstständige Autohändler inzwischen gelernt haben. "Vermittlungsgeschäfte machen wir überhaupt nicht mehr", betont er. "Die bringen nur Ärger."

Das Urteil ist bereits rechtskräftig.