Betrugsmasche scheitert bei Kunde der Stadtwerke Gießen

Hinter dieser Telefonnummer verbergen sich Ganoven. (Foto: Jung)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN. Richtig reagierte der Gießener, der einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin des Deutschen Energiedienstes erhielt. Unverblümt fragte die schlecht zu verstehende Dame am anderen Ende der Leitung nach der Zählernummer. „Was geht Sie diese Nummer an?“, entgegnete er genervt. Und sagte ihr gleich auf den Kopf zu, dass sie sich wohl aus einem Callcenter melde, denn sein geschultes Ohr bemerkte das Stimmengewirr im Hintergrund. Das Vertrauen des vermeintlichen Kunden wollte die Gaunerin daraufhin wieder zurückgewinnen und sagte, sie arbeite Auftrag der Stadtwerke Gießen (SWG). Wiederum reagierte der gewiefte Mann korrekt und betonte, das doch gleich mal überprüfen zu wollen. Er kündigte an, zur gleichen Zeit mit dem Smartphone den heimischen Energieversorger anzurufen und um Aufklärung zu bitten.

Das offenbar war der zwielichtigen Dame, die unter der Nummer 020/3585047 anrief, dann doch zu viel, und sie legte ohne Abschiedsgruß einfach auf. In den vergangenen Wochen tauchte die Nummer 020/3585618 bei dem Kunden der Stadtwerke schon einmal im Telefonspeicher auf. Oft ist es Gedankenlosigkeit oder unbewusstes Handeln beim Abheben, was den Scharlatanen ihre Masche erleichtert. Am besten schaut man zunächst aufs Display des Telefons, lässt bei nicht bekannten Anschlüssen das Telefonteil liegen und nimmt gar nicht ab.

Nach Angaben der Stadtwerke senden die Ganoven ihre Anrufe unter 020/3585676, 020/358013 oder 020/3585636. Immer wieder versucht eine in gebrochenem Deutsch und schwer zu verstehende Frau unter dem Deckmantel des Deutschen Energiedienstes, ihre betrügerischen Machenschaften anzuwenden. Auch die vergangene Aufforderung des Anschlussinhabers, solche Anrufe zu unterlassen, ließ die Telefonistin bislang unbeeindruckt. Jetzt hat sie offenbar eine Abreibung bekommen und den Anschluss hoffentlich von ihrer Liste gestrichen. Erst durch deutliches Entgegnen und der Drohung, dies der Bundesnetzagentur zu melden, erscheint es möglich, den Betrügern das Handwerk zu legen und so finanziellen Schaden abzuwenden. Abgesehen von der Zeit, die man mit diesen Gaunern zubringt.