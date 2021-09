Bewährungsstrafe für Professor der JLU Gießen

Geschichtsträchtiges Ambiente: Auf dem Hambacher Schloss hat sich der Wissenschaftler der JLU zu seinem 50. Geburtstag feiern lassen. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Es gab allerhand gute Gespräche, guten Wein und gutes Essen. Aber zur Begrüßung auch eine Präsentation des Gastgebers. Mit dem Hinweis inklusive putziger Zeichnung, dass die Comicfigur "Asterix" ebenfalls 1959 zur Welt gekommen sei und der Hinkelstein von "Obelix" vortrefflich zu seinem eigenen Forschungsgebiet passe. Darüber werden sich die rund 100 Gäste des Festes auf dem Hambacher Schloss ohne Zweifel köstlich amüsiert haben. Eingeladen hatte die illustre Schar im Jahr 2009 ein Professor der Justus-Liebig-Universität (JLU), um in geschichtsträchtigem Ambiente sein 50. Wiegenfest zu begehen. Die Rechnung in Höhe von rund 15 000 Euro für das stilvolle Beisammensein samt "Einmarsch mit Hüten und Fahnen" hatte der Wissenschaftler über das Gemeinschaftszentrum der drei mittelhessischen Hochschulen begleichen lassen. Und die Fete dabei als "Symposium" tituliert. Vom Vorwurf des Betrugs aber war der Hochschullehrer im November 2019 vom Amtsgericht freigesprochen worden. Dagegen hatte Staatsanwalt Dr. Volker Bützler Berufung eingelegt. Mit Erfolg. Das Landgericht verurteilte den inzwischen 61-Jährigen nun zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten. Dabei wurden von der Dritten Strafkammer acht Fälle von Subventionsbetrug und Untreue mit einbezogen, die damals in eine Geldstrafe "auf Bewährung" in Höhe von 27000 Euro (180 Tagessätze zu 150 Euro) gegen den Professor gemündet waren.

"Schamlos ausgenutzt"

"Es ist dreist gewesen, was Sie getan haben", fasste der Vorsitzende Richter Dr. Johannes Nink die Ereignisse zusammen. Die Macht, die die Position als Amtsträger einer Person verleihe, dürfe nicht so schamlos ausgenutzt werden, wie es in dieser Situation der Fall gewesen sei. Gleichzeitig kritisierte er die lange Verfahrensdauer, durch die der Angeklagte bereits übermäßig bestraft worden sei.

Der JLU-Forscher ist vor Gericht kein Unbekannter. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer des ehemals in Braunfels ansässigen Recycling-Unternehmens "Woolrec" wurde er - ebenfalls im Herbst 2019 - wegen des "unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen" schuldig gesprochen. Das Urteil - das Landgericht verhängte fünfstellige Geldstrafen - ist noch immer nicht rechtskräftig und liegt dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe zur Prüfung vor. Einen Freispruch erreichte der Hochschullehrer dagegen im Prozess um angeblich falsch verwendete Drittmittel für ein Algenprojekt. Mit der fraglichen Geburtstagsfeier angeklagt waren außerdem die Abrechnung fiktiver Dienstfahrten eines Doktoranden sowie die Arbeitsstunden einer Mitarbeiterin über ein Projekt, an dem sie gar nicht beteiligt war.

"Meines Erachtens gab es zweifelsohne eine Geburtstagsfeier, kein Symposium", betonte Staatsanwalt Volker Bützler in seinem Plädoyer. "Hätte der Angeklagte statt Symposium seinen 50. Geburtstag auf die Rechnung geschrieben, dann wäre das viel genauer kontrolliert worden." Der Wissenschaftler habe damit bewusst getäuscht und sich nach Auffassung des Strafverfolgers eines Betrugs schuldig gemacht. "Hier hat er es verdient, dass er bestraft wird." Zusammen mit der Untreue in acht früheren Fällen kombiniert mit Subventionsbetrug plädierte der Staatsanwalt auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und einem Monat. "Die Abgrenzung zwischen Betrug und Täuschung ist hier der Schwerpunkt", so Verteidiger Frank Richtberg. Man dürfe nicht nur die singuläre Situation während des Festes sehen, sondern auch das gesamte Geschäftsgebaren des Gemeinschaftszentrums, dem durch die Zusammenkunft letztlich ein Vorteil entstanden sei. Das Verfahren sei zwölf Jahre lang durch die Instanzen geschleppt worden, weshalb Richtberg beantragte, die Berufung zu verwerfen.

"Täuschungsmanöver"

Die Strafkammer folgte diesem Antrag nicht, wohl aber der Argumentation des Verteidigers, dass es sich lediglich um Untreue handele und nicht um schweren Betrug. "Es ist immer schwierig, wenn staatliche Beamte zu Unternehmern werden und sich dann die Formen verwischen. Der Angeklagte hätte die Feier selbst bezahlen müssen, hatte sie dann aber lieber als Symposium getarnt", resümierte Nink. Dieses Täuschungsmanöver könne man nicht beiläufig machen, sondern lediglich gezielt.