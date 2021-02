Bewährungsstrafe nach SUV-Klau und Unfallflucht in Gießen

Der Angeklagte gab die vorgeworfenen Diebstähle vor dem Gießener Amtsgericht zu. Foto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Angeklagte will reden. Nicht nur über die ihm zur Last gelegten, besonders schweren Diebstähle, sondern auch über sein Leben. Zum Prozess vor dem Gießener Amtsgericht erscheint der junge Jamaikaner gut vorbereitet mit eigenem Strafgesetzbuch. In der JVA hat er gleich mehrere ausführliche Entschuldigungsbriefe verfasst: Zwei an die Vorsitzende Richterin und einen an den Mann, dessen Auto der 24-Jährige in der Nacht auf den 28. September 2019 gestohlen und mit dem er kurz darauf einen Unfall in der Gießener Nordstadt verursacht hat. Diese und zwei weitere Taten gibt der Angeklagte unumwunden zu. Wortreich - zwischen Deutsch und Englisch wechselnd - und aufgeregt gestikulierend schildert der zierliche Mann mit den Rasta-Zöpfen, in welcher Lage er sich damals befunden hat. Die "sehr ehrliche Einlassung", wie Staatsanwalt Rouven Spieler findet, verkürzt nicht nur das Verfahren enorm. Die Offenheit des dreifachen Vaters trägt letztlich auch dazu bei, dass das zuständige Schöffengericht eine positive Sozialprognose bescheinigt und lediglich eine zehnmonatige Bewährungsstrafe verhängt. Als die Vorsitzende Sonja Robe mehr über den persönlichen Hintergrund des Mannes wissen will, sprudeln die Worte nur so aus ihm heraus. Eindrücklich und detailreich erzählt der 24-Jährige von der Zeit vor seiner Flucht aus Jamaika, wo er aufgrund seiner sexuellen Orientierung massive Verfolgung und Gewalt bis hin zur Folter erfahren habe.

Homosexualität illegal

Dass sie mit derart drastischen Schilderungen nicht gerechnet hat, steht einer der Schöffinnen ins Gesicht geschrieben. Was der Angeklagte zu berichten hat, ist wahrlich nichts für schwache Gemüter. Er sei bisexuell, leitet er ein. Neben der Frau, mit der er Kinder hat, sei da auch noch ein Geliebter gewesen. Homosexuelle Handlungen sind in Jamaika illegal und haben gesellschaftliche Ächtung zur Folge. So seien eines Tages ein Dutzend Männer zum Haus der Familie gekommen und hätten gefordert, "dass Schwule sterben sollen". Der 24-Jährige berichtet von Schlägen gegen ihn und seinen Bruder, eingesetzten Pistolen, Macheten und Stöcken, sexuellen Übergriffen auf seine Schwestern, abgeschnittenen Gliedmaßen und einem Säureangriff. Bevor das Haus in Brand gesetzt worden sei, hätten die Angreifer auf ihn und seine Geschwister geschossen. Mit einer Hand greift der Jamaikaner an seine Brust: "Ich kann Ihnen die Narben auch zeigen", sagt er und bittet um eine kurze Pause. "Das zu erzählen, ist sehr hart." Sein Martyrium sei nach diesem Anschlag aber nicht vorbei gewesen. Nach rund einem Monat im Krankenhaus sei er zur Polizei gegangen. "Dort sagte man bloß: 'Verschwinde! Wir sind nicht zuständig für Schwule und Verrückte.'" Letztlich habe er sich über viele Monate prostituiert, um seiner jüngsten Schwester und sich selbst Flugtickets nach Europa kaufen zu können. "Ich bin nach Deutschland gekommen, weil mein Leben bedroht war", fasst der 24-Jährige zusammen - und entschuldigt sich ausführlich für die bald darauf begangenen Straftaten. Ob das Bild eines vollends geläuterten Menschen aber tatsächlich der Wahrheit entspricht? Laut einem psychiatrischen Sachverständigen bleiben Restzweifel. Der Angeklagte "imponiert als eine Person, die sich hochmanipulativ verhält", ist in seinem Gutachten festgehalten.

"Hochmanipulativ"

Der junge Jamaikaner reiste im Juni 2019 ein und stellte einen Asylantrag. Schon im August wurde er straffällig: In einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße klaute er Kinderkleider im Wert von 122 Euro, ein paar Tage später in einem Kaufhaus im Seltersweg Markenklamotten für 216 Euro. Ende September kam es dann zum Autoklau in Frankfurt. Taktisches Geschick oder ein ausgereifter Tatplan waren dafür allerdings nicht notwendig. Denn der hell erleuchtete SUV war mit laufendem Motor und offener Fahrertür direkt am Gehweg abgestellt. Der Angeklagte verstand das offenbar als Einladung, mit dem Wagen - trotz fehlenden Führerscheins - einfach davonzufahren. Eine Woche später hatte er das Auto mit "neuen" - gestohlenen - Kennzeichen versehen, als er beim Einbiegen in die Fuldastraße einen geparkten Lkw rammte. Der SUV war danach nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden von 10 000 Euro. Das Verfahren wegen Fahrerflucht wird nach dem Geständnis letztlich eingestellt. Die Diebstähle wertet Spieler als gewerbsmäßig. Die "bis in die kleinste Verästelung" geschilderte Einlassung ist für den Vertreter der Anklagebehörde glaubwürdig, obgleich die Lebensgeschichte "schwer nachvollziehbar" sei. "Abseits aller Bob-Marley-Klischees" sei "radikale Homophobie" in Jamaika aber Realität. Die ausführlichen Schilderungen haben bei dem Staatsanwalt das Bild verfestigt: "Sie sind ein ehrlicher und intelligenter Mensch und sicher in der Lage, ihren Lebenshalt zukünftig anders zu verdienen." Die Forderung nach einer einjährigen Bewährungsstrafe wird von dem Gericht um zwei Monate verkürzt. Dazu muss der Angeklagte, der als Ersttäter gilt, 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Nach der Verhandlung geht es für den 24-Jährigen aber dennoch zurück in die JVA. Wegen mehrerer Wohnungseinbrüche ist auch vor dem Amtsgericht Wetzlar Anklage gegen ihn erhoben worden.