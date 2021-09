Bewährungsstrafe nach versuchter Vergewaltigung von Kollegin

Die Siebte Strafkammer des Landgerichts Gießen attestiert dem Angeklagten eine "echte Schuldeinsicht". Symbolfoto: Mosel

GIESSEN - Die blonde Frau glaubte an einen schlechten Scherz. Denn ihr Kollege packte sie von hinten mit den Worten: "Ich bringe Dich jetzt um." Dabei hielt der junge Mann eine verblüffend echt aussehende Spielzeugpistole in der einen Hand und drückte ihr mit der anderen ein Küchenmesser mit einer 17 Zentimeter langen Klinge gegen den Hals. Auf diese Weise wollte der Verwaltungsangestellte "seine sämtlichen sexuellen Wünsche erfüllen". Dank der heftigen Gegenwehr aber gelang es der Mitarbeiterin der Finanzverwaltung, sich dem Angreifer zu entwinden. Der 33-Jährige setzte ihr nach und aus Wut darüber, dass er seinen perfiden Plan nicht realisieren konnte, schlug er der Frau mit Wucht den Schaft der Scheinwaffe auf den Kopf und fügte ihr eine blutende Wunde zu.

Mit diesem heimtückischen Übergriff am 18. Juli 2019 hat sich der Mann nach Überzeugung des Gießener Landgerichts der versuchten Vergewaltigung in einem besonders schweren Fall sowie der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht. Ferner habe er wenige Wochen zuvor den "höchstpersönlichen Lebensbereich" der 57-Jährigen verletzt, indem er in der Toilette des gemeinsamen Arbeitsplatzes eine Kamera installiert hatte, um sie entblößt zu filmen. Trotz dieser massiven Straftaten kam der großgewachsene, dunkelhaarige Mann mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren davon. Dieses milde Urteil überrascht auch, weil die Siebte Strafkammer mit zwei Berufsrichterinnen und zwei Schöffinnen ausschließlich weiblich besetzt war. Staatsanwältin Ella Schmidtmer hingegen hatte drei Jahre und vier Monate Haft gefordert.

Gegen den Angeklagten spreche, dass die psychischen Auswirkungen des Verbrechens die Frau noch immer belasteten und es ihr schwerfalle, nicht in jedem Mann einen Täter zu sehen. Zudem sei die Tat geplant und "besonders hinterlistig" ausgeführt worden. Obendrein habe er "seine einzige Vertrauensperson" getäuscht und in den kleinen Archivraum im Keller gelockt. Von der Frau habe er nicht freiwillig abgelassen, sondern der Übergriff sei misslungen, weil seine Kollegin "alles richtig gemacht hat". Die Vorsitzende listet aber in Saal 227 deutlich mehr zugunsten des Angeklagten auf, der "aufgrund seiner schweren Persönlichkeitsstörung hoffte, durch die Tat mit der Nebenklägerin eine Beziehung führen zu können". Nachdem sein Vorhaben gescheitert war, hatte er selbst die Polizei verständigt und unverzüglich ein umfassendes Geständnis abgelegt. Dieses habe er zu Prozessauftakt in der vergangenen Woche wiederholt und keineswegs versucht, sein Fehlverhalten zu beschönigen. "Auch seine Entschuldigung bei dem Opfer war von echter Schuldeinsicht getragen", so Kathrin Exler. Der 33-Jährige habe sich sofort mit den Taten auseinandergesetzt und nach einem stationären Aufenthalt in der Psychiatrie eine ambulante Therapie begonnen. Die Richterinnen gehen von einer verminderten Steuerungsfähigkeit des Angeklagten aus. In seinem Gutachten habe der Sachverständige Dr. Rolf Speier überzeugend dargelegt, dass der junge Mann seit seiner Kindheit an einer schweren Persönlichkeitsfehlentwicklung leide. Er habe keine Freunde, noch nie eine Freundin oder eine sexuelle Beziehung gehabt. Hinzu seien Demütigungen aufgrund seines Aussehens gekommen. Wegen der Erkrankung seiner Schwester und des zwischenzeitlichen Wohnens seiner Mutter in seinem Appartement habe sich im Frühjahr 2019 seine Lebenssituation dramatisch zugespitzt. "Er war wie in einem Tunnel und hatte dem Ganzen fast gar nichts mehr entgegensetzen können", fasst die Vorsitzende zusammen.

Der junge Mann hat zugestimmt, seinem Opfer 7500 Euro Schmerzensgeld zukommen zu lassen. Zudem muss er 1000 Euro an die "Gießener Hilfe" zahlen und seine Therapie über längere Zeit fortsetzen.