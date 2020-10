Bewerbung um Chefsessel an JLU Gießen

Amtsinhaber Prof. Joybrato Mukherjee und Prof. Hans-Uwe Simon werden sich am Mittwoch, 4. November, um 14.15 Uhr der öffentlichen Anhörung im Erweiterten Senat der JLU in der Aula stellen. Aufgrund der Pandemie ist der öffentliche Zugang nicht möglich, heißt es in einer Rundmail des Wahlvorstandes. Damit eine möglichst breite Öffentlichkeit das Geschehen dennoch live verfolgen kann, sei eine Übertragung in den Biologischen Hörsaal im Unihauptgebäude, in den mobilen Hörsaal auf dem Campus in der Licher Straße sowie Großer Chemischer Hörsaal Chemie (C102) am Heinrich-Buff-Ring 19 geplant. Um daran teilzunehmen, ist eine Anmeldung bis zum 26. Oktober per E-Mail an wahlamt@admin.uni-giessen.de unter Angabe der vollständigen Kontaktdaten und der gewünschten Räumlichkeit erfoderlich. Das Wahlamt wird bis zum 30. Oktober eine Rückmeldung geben.