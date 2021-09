Bewerbungsphase für Idea Slam läuft bis 17. Oktober

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Der Idea Slam der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) geht nach einem Jahr Corona-Zwangspause in die zweite Runde. Erneut treten bei dem Ideenwettbewerb, der vom Entrepreneurship Cluster Mittelhessen (ECM), dem Gründungszentrum der JLU, ausgerichtet wird, bis zu zehn Hochschulteams beziehungsweise Ideengeberinnen und Ideengeber gegeneinander an. Sie müssen in Pitches (Kurzvorstellungen) das Publikum und die Jury von ihrer Geschäftsidee überzeugen. Zur Vorbereitung veranstaltet das ECM am 21. September von 13 Uhr bis circa 14 Uhr eine Online-Infoveranstaltung zum Idea Slam.

Die Bewerbungsphase für den Idea Slam läuft noch bis zum 17. Oktober. Für die Bewerbung muss nur ein Online-Formular ausgefüllt und eine Ideenskizze hochgeladen werden. Teilnehmen können alle JLU-Angehörigen aller Fachbereiche und Betriebseinheiten: Studierende, Promovierende, Beschäftigte sowie Absolventinnen und Absolventen bis zu fünf Jahre nach Abschluss. Im Rahmen des Idea Slam sucht das ECM innovative Geschäftsideen aus den verschiedensten Bereichen. Wissenschaftliche Verfahren sind ebenso willkommen wie Produkt-, Dienstleistungs- oder Technologieideen. Mit den Finalistinnen und Finalisten führt das ECM am 8. November ein Pitch-Training zur Vorbereitung auf das öffentliche Finale durch.

Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können nur gewinnen: neue Kontakte, Aufmerksamkeit sowie professionelles Feedback zur eigenen Gründungsidee durch die hochkarätig besetzte Jury. Darüber hinaus vergibt das ECM Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von mehr als 5000 Euro. Das JLU-Gründungszentrum will die Teilnehmenden dabei unterstützen, ihre Ideen in funktionierende Geschäftsmodelle umzusetzen.