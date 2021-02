Bezirke angepasst

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Wahlbenachrichtigungen mit der Angabe des Wahlraumes sind in der Auslieferung und sollen bis zum 21. Februar bei allen Wahlberechtigten eingehen, schreibt der Magistrat in einer Pressemitteilung. Die Abteilung Wahlen weist darauf hin, dass es aufgrund des Wahlsystems der Kommunalwahl und der gleichzeitig stattfindenden Ausländerbeiratswahlen nötig war, den Zuschnitt der Wahlbezirke anzupassen. Um Umwege zu vermeiden, empfiehlt die Stadt daher, zu überprüfen, in welchem Wahllokal man zur Stimmabgabe berechtigt ist.

Darüber hinaus befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ein Antrag auf Briefwahl. Diese kann unter Angabe des Namens, der Anschrift und des Geburtsdatums auch formlos beantragt werden. Am einfachsten ist weiterhin die Beantragung unter www.giessen.de/briefwahlantrag. Im Stadthaus ist außerdem ein Briefwahlbüro eingerichtet, in dem Wahlberechtigte der Stadt vor Ort Unterlagen beantragen und auch direkt ihre Stimme abgeben können. Verteilt werden per Postwurfsendung aktuell auch die Musterstimmzettel. Mit ihnen soll den Wahlberechtigten die Möglichkeit gegeben werden, sich über die zur Wahl stehenden Listen und deren Kandidaten zu informieren. Eine weitere interaktive Möglichkeit, sich über die Stimmabgabe zu informieren, bietet die Stadt unter www.giessen.de/kommunalwahlen an. Dort stehen die "echten" Stimmzettel der Stadtverordnetenversammlung und aller Ortsbeiräte "live" zum Testen zur Verfügung. Vom 22. bis 26. Februar besteht die Möglichkeit, Einsicht in das Wählerverzeichnis zu nehmen. Zum Beispiel können Personen, die in dieses nicht eingetragen wurden, aber glauben, wahlberechtigt zu sein, Einspruch einlegen.

Die Abteilung Wahlen sucht außerdem weiterhin engagierte Personen, die am Wahltag als Wahlhelfer*in zum Gelingen der Kommunalwahlen beitragen möchten. Für nähere Information können sich Interessierte auf der Homepage der Stadt Gießen (www.giessen.de/wahlhelfer) oder per Telefon (0641/ 306-1080, -1024, -1023) informieren.