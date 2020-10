BI lädt zur Podiumsdiskussion mit Parteivertretern

Jetzt teilen:

GIESSEN-LÜTZELLINDEN - (red). Die Bürgerinitiative „Lützellinden sagt Nein“ lädt am Mittwoch, 21. Oktober, um 19 Uhr zu einer von Klaus Pradella moderierten Podiumsdiskussion der Gießener Parteien in die Maschinenhalle Sames (Rheinfelser Straße 116 in Lützellinden) ein. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter 0175/2820178 oder über einen Link auf www.luetzellinden-sagt-nein.de erforderlich. Der Veranstaltungsort ist gut durchlüftet und nicht beheizt. Es wird darum gebeten, frühzeitig ab 18 Uhr zum Veranstaltungsort zu kommen, damit der Einlass geregelt stattfindet. Das Tragen einer Mund-Nase-Maske ist Grundvoraussetzung. Mit Blick auf die Kommunalwahl im kommenden Jahr sollen die Abgeordneten des Stadtparlaments die Position der Parteien zur Erweiterung der bestehenden Industrie- und Gewerbeflächen in Lützellinden darlegen. Alle Parteien, die im Gießener Stadtparlament vertreten sind, haben ihre Teilnahme zugesagt. Fragen werden vor und während der Veranstaltung über einen eigens dafür angelegten Beteiligungslink gesammelt.

Bereits am Samstag, 17. Oktober, haben Bürger wieder die Möglichkeit, sich im Seltersweg (in Nähe der Drei Schwätzer) über die Ziele und weiteren Schritte der Bürgerinitiative zu informieren. An diesem Tag wird die Bürgerinitiative auch Kartoffeln und Zwiebeln dabei haben, die auf einem Feld im geplanten Gewerbegebiet angebaut wurden und zeigen, dass die Böden dort trotz des warmen und trockenen Sommers ausreichend Wasser speichern und die Ernte sehr erfolgreich ausgefallen ist.